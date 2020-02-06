В Амурской области антимонопольщики проанализируют ситуацию с ценами на овощи

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области проанализирует ситуацию с ценами на овощи в торговых сетях региона. 6 февраля сотрудники ведомства и управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска посетили несколько крупных супермаркетов города. Они фиксировали цены на овощи.

Эта работа связана с текущей ситуацией на рынке и временной приостановкой поставок пищевой продукции из Китая. Как объяснили специалисты, пока речь о каких-то рейдах и штрафах не идет. Сначала необходимо проанализировать факторы, влияющие на ценообразование. «После этого будут направлены запросы в торговые сети, чтобы те объяснили текущие цены. Мы проанализируем эту информацию и сделаем соответствующие выводы», – отметили сотрудники Амурского УФАС.

В супермаркетах овощи продаются, но амурчане отмечают, что цена на огурцы и томаты существенно выросла.

Как рассказал хозяин одной из торговых сетей, граждан не могут оставить без традиционно пользующихся спросом продуктов: их везут из других регионов России. По его словам, нынешние цены на овощи объясняются транспортной логистикой: в цену овощей включена стоимость доставки, в частности, авиатранспортом. Продумываются новые пути завоза овощей, например, из регионов Дальнего Востока – это может способствовать снижению цен на овощи.

Цены на огурцы сегодня, как правило, начинаются от 400-420 рублей за килограмм. Примерно столько стоят, например, овощи из Новосибирска. Продукция, доставленная из других стран, может быть заметно дороже – почти тысяча рублей за небольшой пакет огурцов. Но в сетях отмечают: эта продукция по сути элитная и стоила столько и ранее, а с дефицитом китайских овощей цена совершенно не связана.

В этом же диапазоне и цены на помидоры. «Поймите, вот в этой цене более 200 рублей – это доставка самолетом из Москвы», – объясняют в магазине.

Амурские власти констатируют, что никакого ажиотажа в супермаркетах не наблюдается. Многие жители относятся к текущей ситуации с пониманием, отмечая, что такие происшествия, как вспышка коронавирусной инфекции в КНР, невозможно спрогнозировать.

В торговых сетях убеждены в том, что в ближайшее время откроется транспортный коридор с Китаем и ситуация с ценой на овощи сразу стабилизируется, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жители Благовещенска возмущены резко подскочившими ценами на овощи. Ситуацию проконтролирует Госдума.

Фото: amurobl.ru