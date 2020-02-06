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Наставники технопарка «Кванториум-28» провели мастер-классы для ребят с нарушениями слуха

Наставники технопарка «Кванториум-28» провели мастер-классы для ребят с нарушениями слуха
Фото: www.amurobl.ru

Педагоги амурского детского технопарка «Кванториум-28» провели мастер-классы в школе-интернате № 8 города Благовещенска, где учатся школьники с нарушениями слуха. Ребята познакомились с двумя направлениями: «VR/IT» и «Энерджиквантумом».

В мастер-классах приняли участие более 30 учащихся. Дети узнали о возможностях виртуальной и дополненной реальности. Попадая в другой мир, ребята могли не только наблюдать смену обстановки, но взаимодействовать с существами, которые там находились.

Также ребята познакомились с основами физики и альтернативными источниками энергии. Школьники получили ответы на ряд вопросов, например, как простая вода может стать топливом для автомобиля и почему так происходит.

«Было здорово. Мы много узнали о современной технике, – сказала шестиклассница Валерия Гаращук. – Хотелось бы, чтобы педагоги "Кванториума" почаще приходили к нам с такими интересными практическими занятиями».

«Подобные мастер-классы для ребят – это возможность прикоснуться к современным технологиям. Важно, что школьники могут не только посмотреть на эксперимент, но и самостоятельно провести его, сделать выводы опытным путем. При этом для наших детей зрительная информация имеет большое значение. Именно наглядность пробуждает интерес, а материал усваивается легче», – отметила учитель математики и физики Людмила Колунова. Об этом пишет пресс-служба областного правительства.

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#дети #здоровье #технологии

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