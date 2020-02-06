Амурчанка предстанет перед судом за нечестное получение соцвыплаты

Для получения социальной выплаты на строительство жилья жительница Благовещенского района предоставила подложные документы. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела завершено, амурчанка готовится предстать перед судом.

Как полагает следствие, летом 2015 года у обвиняемой возник умысел на получение социальной выплаты на строительство жилья в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Работая в Благовещенске, женщина представила в отдел сельского хозяйства документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о работе по трудовому договору на предприятии агропромышленного комплекса в сельской местности.

На этом основании министерство сельского хозяйства Амурской области предоставило ей социальную выплату в размере 972,5 тысячи рублей на строительство жилья в сельской местности.

Следствие по делу вели сотрудники УФСБ России по Амурской области. В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб был полностью возмещен. В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором Амурской области обвинительным заключением направлены в Благовещенский городской суд.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.