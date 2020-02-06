В 2019 году рекордное число амурчан заявило о банкротстве

Арбитражный суд Амурской области подвел итоги работы за 2019 год, который отметился рекордным количеством заявлений о признании должников банкротами. Достигнут максимальный показатель за пять лет – рост составил 67 %.

За анализируемый период судом рассмотрено 416 дел о несостоятельности (банкротстве), что на 41 % превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2018 году было рассмотрено 295 таких дел. Таким образом, в 2019 году сохранилась наблюдаемая на протяжении 5 лет тенденция увеличения количества рассмотренных дел о банкротстве.

Проведенный за три года анализ показывает значительное увеличение количества поступающих заявлений о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями – со 122 заявлений в 2017 году до 401 заявления в 2019 году. По словам специалистов, существенное увеличение таких заявлений объясняется все большей известностью данной процедуры среди населения, расширением числа организаций, оказывающих услуги по сопровождению банкротства физических лиц.

Наибольшую часть заявлений о признании банкротами организаций составляют заявления кредиторов – 111, или 49,8 %. От самих должников поступило 17 заявлений, или 7,6 % и 95 заявлений, или 42,6 % было от уполномоченного органа. В отношении индивидуальных предпринимателей 54,2 % принятых заявлений поданы кредиторами (13 заявлений), уполномоченным органом – 29,2 % (7 заявлений), самими должниками – 16,7 % (4 заявления). В отношении физических лиц 74,2 % заявлений поданы самими должниками (285 заявлений), 23,4 % (90 заявлений) – кредиторами, 2,3 % (9 заявлений) – уполномоченным органом.

Что касается размера денежных требований к гражданам, самыми популярными являются заявления с размером требований от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Что касается общих цифр, то в 2019 году в Арбитражный суд Амурской области поступило 8 936 исковых заявлений (заявлений). Всего за 2019 год рассмотрено 7 733 дела. Из числа рассмотренных 5 472 (70,7 %) составляют споры, возникающие из гражданских правоотношений, 1 825 (23,6%) – споры, возникающие из административных и публичных правоотношений, 18 – об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 416 (5,4 %) – о несостоятельности (банкротстве), 2 – об оспаривании решений третейских судов.

Из рассмотренных 7 317 дел (исключая дела о несостоятельности (банкротстве) требования удовлетворены по 5 603 делам. Таким образом 76,5 % обращений в суд презюмируются (предполагаются) правомерными.

С участием прокуроров рассмотрено 127 дел. Продолжился рост количества дел о привлечении к административной ответственности за нарушение требований по производству, обороту, продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции (с 33 в 2018 году до 53 дел в 2019 году, рост на 60 %). Доля таких споров возросла с 9,5 % в прошлом году до 13,1 % в анализируемом периоде. Из 53 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 42 субъекта привлечено к административной ответственности (79 % от числа рассмотренных дел).

В шесть раз увеличилось в 2019 году количество рассмотренных гражданской коллегией споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности – 168 дел против 28 дел в 2018 году. Значительный рост обусловлен проверками, поведенными в интересах правообладателей не только в городе Благовещенске, но и других населенных пунктах Амурской области. Кроме того, отмечается рост количества правообладателей, предъявляющих иски в суд в защиту нарушенных интеллектуальных прав.