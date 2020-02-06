В Японии организовывают похороны для секс-кукол

В японском городе Хигасиосака появилось похоронное агентство для секс-кукол. Японцы верят, что у любых кукол есть душа, поэтому их нельзя выбрасывать просто так.

В некоторых синтоистских храмах устраивают церемонии прощания с куклами, но на них берут только традиционные японские куклы, такие как хина-ненге, с которыми отмечают мартовский праздник девочек Хинамацури. Компания Human Love Doll Company предложила аналогичную услугу для владельцев секс-кукол.

Похоронами занимается порнозвезда Рэи Като, которая, согласно сайту компании, также является буддийским монахом. За 50 тысяч йен (около 28 тысяч рублей) для секс-куклы устроят персональную церемонию прощания и похороны, а владелец получит похоронный сертификат и памятное фото или видео. Если отказаться от сертификата и разрешить похоронить ее одновременно с секс-куклами других владельцев, можно сэкономить 20 тысяч йен (около 12 тысяч рублей).

За личное присутствие на похоронах придется заплатить 90 тысяч йен (почти 52 тысячи рублей). В этом случае куклу торжественно разберут на части на глазах владельца, а во время церемонии будет прочитано его прощальное письмо. Кроме того, он сможет забрать на память одну из деталей куклы.

После похорон ненужные секс-куклы отправляют на мусороперерабатывающий завод. Помимо секс-кукол, Human Love Doll Company готова хоронить мягкие игрушки, а также обычные и шарнирные куклы (например, экшн-фигурки). Стоимость этой услуги можно узнать по запросу, сообщает «Лента.ру».

В 2017 году на одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение. Житель Благовещенска сдавал в аренду куклу, своим видом напоминающую молодую женщину. Цена вопроса – 750 рублей в час.