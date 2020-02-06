Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 0

Центробанк в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Центробанк в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Фото: pixabay.com

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

Он отметил, что больше всего выявленных в прошедшем году финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью – 55 и 88 структур соответственно. Также среди финансовых пирамид были зафиксированы 39 организаций, действовавших под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 21 потребительский кооператив, а также 34 структуры в иных формах. Еще 210 организаций нелегально предоставляли услуги на рынке «Форекс».

Как пишет ТАСС, Валерий Лях также заявил, что ЦБ в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тысячи нелегальных организаций, из них 1,845 тысячи являлись «черными кредиторами». В 2018 году было выявлено 2,293 тысячи нелегальных кредитора.

По словам Ляха, услугами нелегальных участников финансового рынка активнее всего пользуются граждане 30-55 лет.

Просмотров всего: 190

#финансы

распечатать


Общество

Осужден благовещенец, задолжавший по алиментам больше 700 тысяч рублей

Общество

Дольщикам «НЭП», «Горизонт» и «Городок» напомнили куда и когда обращаться за господдержкой
Общество 6

Художник из Амурской области выиграла в лотерею миллион
Происшествия

В Белогорске на руководителя строительной компании завели дело за долги по зарплате почти на 25 миллионов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь