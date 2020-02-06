Центробанк в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

Он отметил, что больше всего выявленных в прошедшем году финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью – 55 и 88 структур соответственно. Также среди финансовых пирамид были зафиксированы 39 организаций, действовавших под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 21 потребительский кооператив, а также 34 структуры в иных формах. Еще 210 организаций нелегально предоставляли услуги на рынке «Форекс».

Как пишет ТАСС, Валерий Лях также заявил, что ЦБ в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тысячи нелегальных организаций, из них 1,845 тысячи являлись «черными кредиторами». В 2018 году было выявлено 2,293 тысячи нелегальных кредитора.

По словам Ляха, услугами нелегальных участников финансового рынка активнее всего пользуются граждане 30-55 лет.