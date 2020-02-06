В Тынде предприниматели, победившие в конкурсе, передали подарочные сертификаты в детский приют

Фото: администрация Тынды

В Тынде наградили победителей конкурса «Рождественская торговля». Конкурс проводили среди предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, торговых домов и центров, отделов торговых комплексов. Предприниматели, победившие в различных номинациях, передали подарочные сертификаты в детский приют.

Конкурс «Рождественская торговля» проводится администрацией Тынды с 2000 года. Ежегодно в нем принимают активное участие многие предприниматели. В этот раз было подано 33 заявки. Победителей наградила грамотами мэр Тынды Марина Михайлова.

За участие в конкурсе «Рождественская торговля» среди предприятий общественного питания награды распределили следующим образом: 3 место – коллектив кафе «Восточный каприз», ИП Ким Роза; 2 место – коллектив кафе «Берлога», ООО «Стек»; 1 место – коллектив кафе Street food, ООО «Кофейня».

Среди предприятий бытового обслуживания дипломом 3 степени награжден коллектив гостиницы «Таёжная», ООО «Стэк»; дипломом 2 степени – коллектив медицинского центра «Мой Доктор», ИП Кристюк Светлана Васильевна; дипломом 1 степени – рекламное агентство «МТ-Дизайн», ИП Саидов Мурад Нуралиевич.

В номинации «Торговые центры города Тынды» дипломами за победу в конкурсе «Рождественская торговля» награжден торговый дом «Эффект», ИП Глыбина Ирина Васильевна, вторым местом отмечен ТЦ «Апельсин», ООО «Гермес».

Среди отделов в торговых домах (торговых центрах) также определены следующие победители: 3 место – отдел «Текстиль для дома», ИП Корнеяшенко Наталья Викторовна, коллектив отдела ООО «Сети магазинов «Любимый»; 2 место – отдел мужской одежды «Консул», ИП Якимец Анна Сергеевна; 1 место – отдел «Другие сладости», ИП Абрамова Ольга Валентиновна.

Диплом 3 степени среди предприятий продовольственной торговли вручен коллективу магазина № 38 «Флагман», ИП Шалыгина Галина Ивановна; 2 степени – коллективу магазина № 21 «День и Ночь», ООО «Кондитерский цех» и коллективу магазина № 320 «Кулинария», ООО «Кондитерский цех»; 1 место – у коллективов магазинов № 163 и № 252 «Флагман», ИП Шалыгина Галина Ивановна.

Среди предприятий непродовольственной торговли награждены за 3 место – коллектив магазина «Ортолюкс», ИП Дытова Дарья Евгеньевна; за 2 место – магазин «Обувной на Фестивальной», ИП Антипова Наталия Анатольевна; за 1 место – коллектив магазина «Детский город», ИП Андреева Елена Викторовна.

В этом году в адрес администрации Тынды поступали слова благодарности от жителей с просьбой отдельно отметить некоторые предприятия, сообщает пресс-служба администрации. В результате дипломом в номинации «Народное признание» за лучшее уличное оформление прилегающей территории в конкурсе «Рождественская торговля» и большой вклад в повышение качества и культуры обслуживания награжден коллектив магазина «Экспресс», ИП Ковальчук Николай Александрович.

Также в этой номинации за лучшие рисунки на стекле грамоты вручены коллективу магазина № 215 «Флагман», ИП Шалыгина Галина Ивановна и коллективу магазина «Краюшка», ООО «Кондитерский цех».

Всем победителям от организаторов конкурса были вручены подарочные сертификаты, которые предприниматели передали в детский приют. Все участники конкурса отмечены благодарностью администрации города Тынды.

Организаторы праздничного творческого состязания выражают благодарность всем сотрудникам предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, торговых домов и центров за то, что они ежегодно радуют покупателей красиво оформленными витринами, залами магазинов и украшенными фасадами зданий. Именно они создают в городе праздничное настроение, сообщает пресс-служба администрации Тынды.