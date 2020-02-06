Осуждена амурчанка, похитившая около 400 тысяч рублей у Почты России

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В Зейском районе суд вынес приговор бывшему начальнику отделения почтовой связи села Бомнак. 38-летняя женщина обвинялась в присвоении денежных средств.

Установлено, что амурчанка, являясь начальником отделения почтовой связи, взяла из сейфа и присвоила более 389 тысяч рублей, принадлежащих Зейскому почтамту УФПС Амурской области – филиала ФГУП «Почта России». Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании женщина полностью признала вину, в содеянном раскаялась. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанке 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также с нее взыскали 389 250 рублей в счет возмещения ущерба. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор в законную силу не вступил.