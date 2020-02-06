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Полиция просит откликнуться свидетеля убийства в благовещенском магазине (видео)

Полиция просит откликнуться свидетеля убийства в благовещенском магазине (видео)
Фото: Скриншот видео

24 декабря 2019 года около 22:00 в магазине по адресу: улица Красноармейская, 28/2, в Благовещенске было совершено убийство женщины. Управление уголовного розыска амурского УМВД разыскивает возможного свидетеля преступления.

Его приметы: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, на левой щеке имеется опухоль, отвисшая нижняя губа.

Был одет: темная куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки с полосой белого цвета в районе подошвы, синюю шапку с подворотом и белой полосой.

Полиция просит откликнуться этого мужчину или тех, кто располагает сведениями о его личности или местонахождении. Информацию необходимо сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 59-41-02.

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