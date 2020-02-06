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сегодня, 13:24 1

Семь амурских муниципалитетов претендуют на оплату благоустройства

Семь амурских муниципалитетов претендуют на оплату благоустройства
Фото: instagram.com

В 2020 году семь муниципалитетов Амурской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Заявки Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска, Зеи, Сковородина и ЗАТО Циолковский на участие прошли техническую экспертизу и приняты Минстроем России.

Они поборются за право получить средства фона на реализацию своих проектов по благоустройству. «Конкурс имеет важное и своевременное значение. Это не только способ получить дотацию и благоустроить территорию, это способ заявить о себе как городу, так и молодым и талантливым специалистам», – сказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Проекты, которые предложили амурские города, в большинстве предусматривают преображение городских парков, за исключением Свободного, там хотят привести в порядок центральную площадь, и Тынды, где намерены преобразить «Бамовский Арбат» – благоустроить улицы, бульвар и прилегающие скверы.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года.

В ходе проведения конкурса за два года отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Федерации. Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать заявку, включающую комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования. Это может быть площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и другие территории.

Общая сумма призового фонда – до 5 миллиардов рублей. Ежегодно деньги делят между собой 80 городов-победителей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    почему нет Благовещенска?

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