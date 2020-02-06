Осужден благовещенец, задолжавший по алиментам больше 700 тысяч рублей

Благовещенский городской суд приговорил к исправительным работам жителя областного центра, который без уважительных причин не выплачивал алименты на своего ребенка. Кроме того, у него будут удерживать 10 % зарплаты в пользу государства.

С 2011 года благовещенец был обязан ежемесячно выплачивать в пользу дочери четверть своих доходов, однако долгое время выплаты он не производил. Тогда ему назначили 90 часов обязательных работ, которые он впоследствии отбыл.

Являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, мужчина несколько месяцев уклонялся от уплаты алиментов, какого-либо участия в материальном содержании несовершеннолетней не принимал. Чтобы избежать уголовной ответственности, в апреле и в июле 2019 года он выплатил по 2 000 и 2 500 рублей соответственно. Однако эти выплаты не соответствуют ежемесячному платежу в 12 162 рубля 50 копеек.

В результате по выплате алиментов у мужчины образовалась задолженность на общую сумму 727 329 рублей 17 копеек. В судебном заседании с предъявленным обвинением должник согласился, сообщает Благовещенский городской суд.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (путем дачи подробных показаний в ходе предварительного расследования), совершение впервые преступления небольшой тяжести. Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Суд приговорил к его исправительным работам. Отрабатывать мужчина должен в течение 5 месяцев.