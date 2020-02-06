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сегодня, 13:12 5

Подростков бесплатно научат, как вести бизнес

Подростков бесплатно научат, как вести бизнес

В Благовещенске стартует новая обучающая программа «Бизнес-старт». Подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут пройти обучение на базе «Точки кипения». В течение месяца с ними будут работать опытные бизнес-тренеры и действующие предприниматели из Казани. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала главный менеджер Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Алина Головко.

«Курсы бесплатные. Они организованы при поддержке министерства экономического развития и внешних связей Амурской области и центром "Мой бизнес". Это все проходит в рамках федерального проекта. Каждый может обратиться и поучаствовать», – объясняет Алина.

Сейчас собрано уже более 150 заявок. Но организаторы говорят, что заявки еще принимаются. «Курс включает в себя различные аспекты, такие как основы предпринимательской деятельности, основы экономики, продвижение в интернете своего бизнеса, тайм-менеджмента и другое», – разъясняет Алина.

Кроме этого, в центре «Мой бизнес» бесплатные консультации могут получить и начинающие бизнесмены. Подробнее об этом в видео.

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#дети #образование #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    научат как воровать

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Кто учить будет? Бизнес тренера?! Это же бред, как может ничего не добившийся ушивтератель чему то учить?

    Не каждому дано быть бизнес меном. Сейчас малолетки наберут кредитов на мам и пап в себя поверив, а потом будут пытаться продать свои сверхприбыльные франшизы)))

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Десятки миллионов "на поддержку" малого и среднего бизнеса выделены - должны быть потрачены. Отсутствие эффективности никого не волнует... А тем временем СМПС становится все меньше и меньше, а зарплата у "поддерживающих" и "нужного окружения" все выше и выше... И "поддерживателей" все больше и больше - намного больше, чем СМСП... Приходится брать в оборот уже школьников...

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Только поддержки бизнесу нет. Точнее помогают кому то своему

  • meneJer

    meneJer
    56 минут назад

    Бизнеса в России нет!

    а если вдруг и появляется, налоги, поборы, проверки тут как тут...

    В России остались только очковтиратели пытающиеся наепать друг друга.

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