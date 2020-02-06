Подростков бесплатно научат, как вести бизнес

В Благовещенске стартует новая обучающая программа «Бизнес-старт». Подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут пройти обучение на базе «Точки кипения». В течение месяца с ними будут работать опытные бизнес-тренеры и действующие предприниматели из Казани. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала главный менеджер Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Алина Головко.

«Курсы бесплатные. Они организованы при поддержке министерства экономического развития и внешних связей Амурской области и центром "Мой бизнес". Это все проходит в рамках федерального проекта. Каждый может обратиться и поучаствовать», – объясняет Алина.

Сейчас собрано уже более 150 заявок. Но организаторы говорят, что заявки еще принимаются. «Курс включает в себя различные аспекты, такие как основы предпринимательской деятельности, основы экономики, продвижение в интернете своего бизнеса, тайм-менеджмента и другое», – разъясняет Алина.

Кроме этого, в центре «Мой бизнес» бесплатные консультации могут получить и начинающие бизнесмены. Подробнее об этом в видео.