В Благовещенске начали готовить деревья к весне

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В Благовещенске сотрудники ГСТК начали готовить зеленые насаждения города к весне. До начала вегетационного периода специалистам необходимо провести санитарную, омолаживающую, а также формовочную обрезку деревьев вдоль улично-дорожной сети.

В четверг, 6 февраля, рабочие проводили формовочную обрезку деревьев по улице Горького. «Формовочная обрезка проводится для красоты, чтобы придать форму дереву, например, форму шара или другую геометрическую форму. Кроме проведения работ по улице Горького, в ближайшее время мы приступим к работам по улицам Пионерской, Ленина и Зейской», – рассказал Владимир Харитонов, заместитель директора подразделения ГСТК по озеленению.

Примерно до 20 марта специалистам необходимо завершить омолаживающую обрезку деревьев, растущих вдоль основных улиц города. Ее проводят в зимний период, когда у растений заканчивается сокодвижение.

Как пояснил Владимир Харитонов, если жители Благовещенска заметили на улице дерево, которое может представлять опасность для окружающих, им нужно обратиться в управление ЖКХ администрации города. Специалисты выедут на место, проведут осмотр и примут решение о необходимости спила или обрезки. В случае если работы нужно проводить во дворе, обращаться горожанам следует в управляющие компании, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.