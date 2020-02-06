В Белогорске за систематическое непосещение детского сада ребенка могут лишить места

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске детей, которые без объективных причин не посещают детсад, могут лишить места. Кардинальные меры решили принять после очередного мониторинга посещаемости. Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил комитету образования провести ревизию всего списочного состава детей в разрезе их посещаемости.

«Подчеркну, это касается только тех родителей, кто не водит устроенного в детский сад ребенка, только потому, что “не хочу, лень, просто так”, – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Мы всегда понимали, что учетная посещаемость детских садов далека от идеальной. Средний показатель посещаемости за январь текущего года, к примеру, всего 62 %. При этом, полный месяц посещали свое учреждение в январе лишь 23 % детей. Это, кстати, в 1,5 раза выше посещаемости аналогичного периода прошлого года. Тогда было всего 14 %».

В администрации города считают, что январский рост ежедневной посещаемости в детсадах связан, прежде всего, с реализацией инициативы главы Белогорска по поощрению родителей. За беспрерывное посещение учреждений в течение месяца родителям положена скидка 25 % при оплате за детский сад. За первый месяц 2020 года дисциплинированные родители сэкономили 740 тысяч рублей.

«Причиной решения главы о ревизии стала крайне низкая посещаемость одного из детских садов. 5 февраля зафиксирован факт, когда вместо 108 записанных воспитанников пришли всего 16, – пояснила замглавы. – После анализа ситуации выяснилось, что из 108 мам больше трети, 37, – неработающих. Объяснение беспричинного непосещения в большинстве случаев такие: “не захотели”, “дома бабушка”, “все равно дома сижу”».

В комитете по образованию Белогорска признают, что еще 12 лет назад проблема с устройством ребенка в дошкольное учреждение стояла очень остро. В 2014 году ввиду открытия новых групп и детских садов очередь детей с 3 до 7 лет была ликвидирована. Сейчас в Белогорске понятие «очередь в детский сад» отсутствует: по первому заявлению место в саду предоставляется. Но появилась другая проблема – мамы сидят дома, не работают и не водят детей в сад.

«Мы проанализировали и выяснили: если раньше у родителей был страх потерять место в детском саду, потому что был дефицит мест, то теперь наоборот – чуть ли не уговариваем посещать детский сад, – добавила Галина Бурмистрова. – И уговаривать приходится тех, кто получает значительные меры поддержки от государства, но при этом не считает нужным выходить на работу. Проблема, кстати, не типичная – например, в Благовещенске из-за большого дефицита мест в садах родители опасаются так вольно относится к посещаемости. Мы детально проанализируем все прогулы в наших детских садах и в случае невостребованности услуги для определенных семей найдем возможность вывести их из списков детских садов».

Власти подсчитали – если в семье жителей Белогорска воспитывается трое детей детсадовского возраста, и все постоянно ходят в детсад, экономия родительской платы может достигать 93 %. Вместе с тем, по данным Центра занятости населения, число вакансий в городе в два раза превышает количество стоящих на учете безработных (в Белогорске один из самых низких уровней безработицы в Амурской области – 1,4 %). А по оценке специалистов экономического блока администрации Белогорска общая потребность в трудовых ресурсах в несколько раз превышает число желающих найти работу, информирует пресс-служба администрации Белогорска.