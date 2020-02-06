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6февраля
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сегодня, 12:47 2

В АмГУ начнут готовить специалистов по информационной безопасности

В АмГУ начнут готовить специалистов по информационной безопасности
Фото: pixabay.com

Защита информации в Амурской области выходит на профессиональный уровень. Для борьбы с новыми вирусами, кибератаками, социальной инженерией в Амурском государственном университете начнут выпускать квалифицированных специалистов. Набор абитуриентов на новую специальность начнется летом.

«Сейчас на предприятиях необходимы профессионалы в области информационной безопасности, – поясняет актуальность новой профессии декан факультета математики и информатики Светлана Самохвалова. – С запросом на таких специалистов к нам обращались налоговая инспекция, МЧС. То есть спрос на такую профессию существует. Открыть новое направление подготовки нам рекомендовала Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре уже обучают такой специальности».

Первый учебный год новой профессии будут обучать только на коммерческой основе. Это связано с тем, что университету необходимо пройти аккредитацию, после чего можно будет рассчитывать на бюджетные места. Учитывая финансовое положение амурчан, в АмГУ пока рассчитывают набрать 10-15 студентов. От абитуриентов будут требовать результаты ЕГЭ по математике, физике и русскому языку. Обучение бакалавров продлится 4 года.

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#интернет #образование #студенты

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    8 минут назад

    Ну в среднем образовании они вроде как третий год уже учат. Сын летом на такую же специальность к ним поступил (лицей вроде бы). Потом обещали на вышку взять.

  • Дукла

    Дукла
    8 минут назад

    за деньги учиться в АМГУ?нонсенс

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