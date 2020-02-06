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Благовещенские волонтеры ищут попутчика для бездомной собаки, которую отправляют в Швецию

Благовещенские волонтеры ищут попутчика для бездомной собаки, которую отправляют в Швецию

В Благовещенске для ягдтерьера Чарли ищут попутчика, который поможет собаке добраться самолетом в Москву. Оттуда бездомное животное отправиться в Швецию, где его ждет приемная семья. Призыв о помощи распространяют зооволонтеры.

Почти год для Чарли искали семью, но кроме охотников собакой так никто не заинтересовался. У животного непростая судьба: в апреле прошлого года хозяева привезли больного Чарли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить. На тот момент ему было около 6 месяцев.

«Лечить собаку они отказались, попросили усыпить. Но клиника усыплять не стала, взяла лечение на себя, а после передала волонтерам. У него был энтерит, затем случилось осложнение на глаза. Сейчас он на платной передержке. Пристроить в Благовещенске его так и не удалось. Звонили только охотники, но к ним мы собак не пристраиваем, потому что своеобразное отношение у охотников к собакам. Да и Чарли переболел, сейчас со зрением у него небольшие проблемы», – рассказала зооволонтер Галина, куратор Чарли.

Помочь Чарли решили зоозащитники из Швеции. Местный фонд помощи бездомным животным разместил на своем сайте соответствующее объявление.

«Собаку заметила семья. Лично с ними долго общалась. Мы все обговорили: справятся они, не справятся. Пес очень активный, сильный, поэтому мы искали людей опытных. К тому же у них была уже подобная порода, охотничья. Хорошая семья», – добавила волонтер.

Сейчас собаку необходимо транспортировать в Москву. Оттуда 25 февраля она должна выехать в Швецию. Волонтеры ищут добровольца, вылетающего в середине февраля прямым рейсом авиакомпании S7 из Благовещенска в столицу. Полетит собака в багажном отделении.

«Например, летит человек по своим делам в Москву и может сделать доброе дело. От него требуется зарегистрировать собаку на свой билет. Билет собаке оплачивается. Мы привозим собаку на регистрацию, все оформляем и вместе с попутчиком сдаем багаж, человеку нужно только получить багаж в Москве и передать встречающим. В Москве есть перевозчик, оттуда несколько собак, в том числе Чарли, выезжают на микроавтобусе. Их везут через латышскую границу, потом через шведскую. Сегодня у нас, кстати, еще одна собака из Благовещенска уже на пароме плывет из Латвии в Швецию», – подытожила Галина.

Чтобы связаться с волонтерами, необходимо позвонить по телефону: 8 914-550-01-15.

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#животные #помощь

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    12 минут назад

    Охотничью собаку нельзя отдавать охотникам. Вот где логика!?

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