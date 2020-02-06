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сегодня, 11:59 0

В городском голосовании по благоустройству Благовещенска определились лидеры

В городском голосовании по благоустройству Благовещенска определились лидеры
Фото: admblag.ru

Жители Благовещенска предложили благоустроить «литературный» сквер и территорию возле ручья Буяновский в Моховой Пади. Несколько десятков горожан уже оставили свои предложения на сайте администрации Благовещенска.

Из всех предложенных вариантов отберут шесть территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование.

Пока лидерами из числа поступивших от благовещенцев предложений являются зеленая зона в районе пересечения улиц Зейской и Лазо, территория «литературного» сквера у библиотеки искусств по адресу: улица Ленина, 72, а также зона у ручья Буяновского в Моховой Пади.

Оставить свои предложения нужно до 10 февраля включительно на сайте администрации, а также в официальном инстаграм-аккаунте мэрии.

Территория, которая победит в итоговом рейтинговом голосовании, будет благоустроена в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

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#городская власть #жизнь

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