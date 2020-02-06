Туалет – ведро, холодный чай, нет ремней безопасности: что не понравилось эвакуированным из Уханя россиянам

Россияне, которых эвакуировали из Уханя (КНР), рассказали, как их везли на родину. Людей эвакуировали из закрытого китайского города на военном самолете, хотя они рассчитывали на пассажирский – с соответствующим комфортом.

О том, как добирались домой, некоторые пассажиры рассказывали в социальных сетях, сопровождая рассказ подробными фото- и видеоотчетами.

Как сообщало Амур.инфо, российских туристов из Уханя вывезли двумя военными бортами в сопровождении вирусологов военного ведомства в защитном снаряжении и военных медиков.

Людей доставили в санаторий под Тюменью на 14-дневный карантин.

В течение двух недель им запрещено покидать выделенные комнаты. В противном случае обещают продлить карантин еще на 14 дней.

Эвакуированная вместе со всеми благовещенка Виктория рассказала, что в Россию из Уханя их борт вылетел в 2 часа ночи. Затем была посадка на дозаправку в Улан-Удэ, после чего был длительный 5-часовой перелет в Тюмень. В общей сложности в дороге они провели 13 часов. Во время полета у всех туристов постоянно измеряли температуру и регулярно выдавали чистые медицинские маски.

«Самолет был не пассажирский – военный, что такое военный самолет – самолет для каких-то военных операций, когда ты не просто садишься на кресло, которое может откидываться, а вы сидите очень тесно друг к другу. В самолете 4 ряда, и вдоль вот этих рядов размещаются люди. И в таком вот положении мы летели в течение 13 часов в сумме. (…) Кормили нас сухпайком, срок годности которого истекает через 10 дней – такой настоящий, армейский», – поделилась амурчанка.

Но больше всего, по словам девушки, ее поразил оборудованный на время перелета туалет. «А еще у нас был импровизированный туалет. Это ведро обычное – без смыва – и сверху палатка. И он еще наполняется постоянно. В общем, зрелище не для слабонервных. Я старалась туда не ходить по возможности, просто после первого раза мне хватило эмоций надолго», – рассказала Виктория.

Она также посетовала, что на борту были одеяла. Но во время полета людям их не давали и раздали только во время ожидания выхода из самолета в Тюмени – после жалоб на холод.

«Потом нас стали выпускать по одному. Люди в спецодежде все чемоданы наши обрабатывали, мы наблюдали это из окна автобуса. Когда мы спускались по трапу, нам выдавали дезинфекторы, салфетки, салфетки для ручной клади, а багаж нам не отдали до сих пор. Его продезинфицируют и сказали, что привезут позже. Когда мы приехали в санаторий, нам сказали сразу снять всю одежду, верхнюю одежду продезинфицировать и повесить на балкон проветриваться, а остальную одежду собрать в мешок и подписать. В течение суток тоже должны одежду или постирать, или что, я не знаю. В общем, нам выдали вот такие вот халаты и пижамы, выдали полотенце. Все вещи наши не знаю, где находятся. Паспорта тоже отобрали, кстати. А еще сказали по возможности не простывать, потому что, если мы простынем, нас будут класть сразу в инфекционку», – поделилась на своей странице в социальной сети девушка.

О том, как добирались в Россию на военном самолете, рассказывали и другие туристы на своих страницах в социальной сети.

Так, некоторые делали акцент на содержании армейских сухпайков. «Что-то можно было есть, например, паштет и гречневую кашу, пусть и холодную. (...) Ну вот например порошок киселя или кофе – это странно. Его надо прям в рот засыпать?» – написала одна из туристок.

Также обратили внимание на срок годности пайков, который истекает в конце февраля. Кроме того, туристы отмечали, что в самолете было очень шумно, сидели не в креслах, а на лавках, не было ремней безопасности, а в туалет приходилось ходить в «ведро-палатку».

«Везли, как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нормального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой», – процитировала одну из туристок Фонтанка.ру.

В пример вывезенные из Уханя туристы приводили эвакуацию европейцев, которых, по их наблюдению, вывозили на туристических самолетах.

Писали также, что европейцев заселяли на карантин по одному человеку, тогда как русских в санатории – по два и даже три человека в одну комнату.

При этом некоторых подписчиков возмутили жалобы эвакуированных.

Между тем в Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы поддержать эвакуированных из Китая туристов. Это стало ответом на панику в социальных сетях, где люди начали возмущаться размещением на карантин в санатории под Тюменью прибывших из Китая россиян и граждан СНГ.

Флешмоб поддержали многие жители Тюмени. «Я горжусь нашим регионом. С удовольствием поддержу желание многих сказать: "Мы #СвоихНеБросаем". Потому что люди, которые по разным причинам оказались в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой. Давайте будем вести себя так, чтобы нам потом не было стыдно за те ужасы, что вы пишете. Причём 95 % людей в Тюмени сегодня, как обычно, вышли на работу, на учебу, заниматься своими делами – им не до того, чтобы писать оскорбления в адрес ни в чем не виноватых людей», – написала на своей странице в соцсети Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

О том, что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы в полной мере помочь россиянам, которые прибыли из китайской провинции Ухань, заявил и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Мы своих бросать не должны. Карантин такой необходим, он оправданный. Коронавирус, неизвестный пока, он распространяется по всему миру. И то, что мы закрыли сообщение с Китаем, прекратили всяческие контакты, приняли ряд превентивных мер – это правильно», – процитировали его слова на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.