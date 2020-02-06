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Туалет – ведро, холодный чай, нет ремней безопасности: что не понравилось эвакуированным из Уханя россиянам

Туалет – ведро, холодный чай, нет ремней безопасности: что не понравилось эвакуированным из Уханя россиянам
Фото: twitter.com/Krychek5

Россияне, которых эвакуировали из Уханя (КНР), рассказали, как их везли на родину. Людей эвакуировали из закрытого китайского города на военном самолете, хотя они рассчитывали на пассажирский – с соответствующим комфортом.

О том, как добирались домой, некоторые пассажиры рассказывали в социальных сетях, сопровождая рассказ подробными фото- и видеоотчетами.

Как сообщало Амур.инфо, российских туристов из Уханя вывезли двумя военными бортами в сопровождении вирусологов военного ведомства в защитном снаряжении и военных медиков.

Людей доставили в санаторий под Тюменью на 14-дневный карантин.

В течение двух недель им запрещено покидать выделенные комнаты. В противном случае обещают продлить карантин еще на 14 дней.

Эвакуированная вместе со всеми благовещенка Виктория рассказала, что в Россию из Уханя их борт вылетел в 2 часа ночи. Затем была посадка на дозаправку в Улан-Удэ, после чего был длительный 5-часовой перелет в Тюмень. В общей сложности в дороге они провели 13 часов. Во время полета у всех туристов постоянно измеряли температуру и регулярно выдавали чистые медицинские маски.

«Самолет был не пассажирский – военный, что такое военный самолет – самолет для каких-то военных операций, когда ты не просто садишься на кресло, которое может откидываться, а вы сидите очень тесно друг к другу. В самолете 4 ряда, и вдоль вот этих рядов размещаются люди. И в таком вот положении мы летели в течение 13 часов в сумме. (…) Кормили нас сухпайком, срок годности которого истекает через 10 дней – такой настоящий, армейский», – поделилась амурчанка.

Но больше всего, по словам девушки, ее поразил оборудованный на время перелета туалет. «А еще у нас был импровизированный туалет. Это ведро обычное – без смыва – и сверху палатка. И он еще наполняется постоянно. В общем, зрелище не для слабонервных. Я старалась туда не ходить по возможности, просто после первого раза мне хватило эмоций надолго», – рассказала Виктория.

Она также посетовала, что на борту были одеяла. Но во время полета людям их не давали и раздали только во время ожидания выхода из самолета в Тюмени – после жалоб на холод.

«Потом нас стали выпускать по одному. Люди в спецодежде все чемоданы наши обрабатывали, мы наблюдали это из окна автобуса. Когда мы спускались по трапу, нам выдавали дезинфекторы, салфетки, салфетки для ручной клади, а багаж нам не отдали до сих пор. Его продезинфицируют и сказали, что привезут позже. Когда мы приехали в санаторий, нам сказали сразу снять всю одежду, верхнюю одежду продезинфицировать и повесить на балкон проветриваться, а остальную одежду собрать в мешок и подписать. В течение суток тоже должны одежду или постирать, или что, я не знаю. В общем, нам выдали вот такие вот халаты и пижамы, выдали полотенце. Все вещи наши не знаю, где находятся. Паспорта тоже отобрали, кстати. А еще сказали по возможности не простывать, потому что, если мы простынем, нас будут класть сразу в инфекционку», – поделилась на своей странице в социальной сети девушка.

О том, как добирались в Россию на военном самолете, рассказывали и другие туристы на своих страницах в социальной сети.

Так, некоторые делали акцент на содержании армейских сухпайков. «Что-то можно было есть, например, паштет и гречневую кашу, пусть и холодную. (...) Ну вот например порошок киселя или кофе – это странно. Его надо прям в рот засыпать?» – написала одна из туристок.

Также обратили внимание на срок годности пайков, который истекает в конце февраля. Кроме того, туристы отмечали, что в самолете было очень шумно, сидели не в креслах, а на лавках, не было ремней безопасности, а в туалет приходилось ходить в «ведро-палатку».

«Везли, как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нормального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой», – процитировала одну из туристок Фонтанка.ру.

В пример вывезенные из Уханя туристы приводили эвакуацию европейцев, которых, по их наблюдению, вывозили на туристических самолетах.

Писали также, что европейцев заселяли на карантин по одному человеку, тогда как русских в санатории – по два и даже три человека в одну комнату.

При этом некоторых подписчиков возмутили жалобы эвакуированных.

Между тем в Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы поддержать эвакуированных из Китая туристов. Это стало ответом на панику в социальных сетях, где люди начали возмущаться размещением на карантин в санатории под Тюменью прибывших из Китая россиян и граждан СНГ.

Флешмоб поддержали многие жители Тюмени. «Я горжусь нашим регионом. С удовольствием поддержу желание многих сказать: "Мы #СвоихНеБросаем". Потому что люди, которые по разным причинам оказались в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой. Давайте будем вести себя так, чтобы нам потом не было стыдно за те ужасы, что вы пишете. Причём 95 % людей в Тюмени сегодня, как обычно, вышли на работу, на учебу, заниматься своими делами – им не до того, чтобы писать оскорбления в адрес ни в чем не виноватых людей», – написала на своей странице в соцсети Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

О том, что Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы в полной мере помочь россиянам, которые прибыли из китайской провинции Ухань, заявил и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Мы своих бросать не должны. Карантин такой необходим, он оправданный. Коронавирус, неизвестный пока, он распространяется по всему миру. И то, что мы закрыли сообщение с Китаем, прекратили всяческие контакты, приняли ряд превентивных мер – это правильно», – процитировали его слова на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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#военные #коронавирус в Китае #туризм

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    54 минуты назад

    Вот она истинная забота власти о своих гражданах!!!!

    Статья меня поразила, одно возмущение!!!

    Народ для влсти инструмент обогащения единиц сидящих в верхушке.

  • Всем Добра

    Всем Добра
    49 минут назад

    Нужно было оставить их на растерзание короновируса, нежные какие все стали. пупы земли... Поди и "спасибо" летчикам не сказали?

  • Хончо

    Хончо
    46 минут назад

    Твари! Надо было их там оставить!

  • brb

    brb
    43 минуты назад

    Зря вывезли, надо было их там оставить. Чушки неблагодарные.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    41 минута назад

    Всем ДобраНужно было оставить их на растерзание короновируса, нежные какие все стали. пупы земли... Поди и "спасибо" летчикам не сказали?


    Совершенно верно.Ил 76 это самолет ВТА ,а не пассажирский авиалайнер.Их эвакуировали,а они еще плюются...Оставались бы в любимом Китае...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    39 минут назад

    Работают за границей...не приносят никакой пользы для России,живут для себя(никаких платежей ФНС и ПФР)...а как петух клюнул-спасите..я ведь ГРАЖДАНИН ,клоуны

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    37 минут назад

    После выписки выставить счёт за эвакуацию и заставить отрабатывать.

    Нифиг за счёт Российских налогоплательщиков на ИЛ ах лётать.

    Никто их в Ухань за шкирку не тянул.

    ЗЫ: Викторию - к солдатне в койки отрабатывать.

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    сейчас еще 21 день в Тюменском санатории наверное на полном обеспечении!!!! возмущаются как будто они гос служащие и выполняли там задание Родины, туда обратно хоть в бизнесе дуйте))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    30 минут назад

    Забрали этот биомусор, а они еще недовольны! Надо было недовольных там оставить, свиней неблагодарных!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    Следующие жалобы будут на содержание в санатории и каких одеялок им там не дали.

    Потом скулеж, как теперь из Тюмени выбираться.

  • Natalya Viktorovna

    Natalya Viktorovna
    28 минут назад

    Ничего удивительного. Когда душа рвется на родину, готов хоть пешком, хоть на палочке верхом, лишь бы домой. А у них эвакуация, мера вынужденная, не очень-то и хотелось, вот и претензии к комфорту.

  • alinaricer

    alinaricer
    27 минут назад

    brb

    Зря вывезли, надо было их там оставить. Чушки неблагодарные.



    Нет, вы посмотрите какие! Да если бы вы в такой ситуации оказались, разве сами бы не начали претензии предъявлять? Не надо судить человека, пока сами в его ситуации не побывали!

  • volck0v

    volck0v
    25 минут назад

    Это Россия детка

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    Хм...

    Бесплатно вывезли, бесплатно разместили в санатории, бесплатно кормят...

    Это всё плохо!

    После окончания карантина пнуть их на улицу с чемоданами, пусть сами свои проблемы дальше решают!

    Хотя, военные могли бы и горячим чаем их напоить, но, видимо, команды не было. )

  • Ярик@84

    Ярик@84
    20 минут назад

    Сделал добро – отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной волной благодарности не зацепило

  • Рив Норин

    Рив Норин
    19 минут назад

    alinaricer

    brb

    Зря вывезли, надо было их там оставить. Чушки неблагодарные.



    Нет, вы посмотрите какие! Да если бы вы в такой ситуации оказались, разве сами бы не начали претензии предъявлять? Не надо судить человека, пока сами в его ситуации не побывали!



    Вот именно, никто не в курсе, при каких обстоятельствах эти люди оказались в Ухане. Но уже их обвинили во всех смертных грехах.

    По такому же принципу не надо было вывозить людей из Хейхе. Сидели бы там до тех пор пока не снимут карантин. В чем принципиальная разница между застрявшим в Хейхе и в Ухане - да ни в чем. Но те кто в Ухане это "твари, которых нужно было там оставить", а те кто в Хейхе типа граждане России?

    Люди, вы хоть думайте, что вы пишите.

    И как уже говорили выше, все плохие, до тех пор пока сам или родственник не окажется на другом берегу Амура перед наглухо закрытыми дверями таможни.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    17 минут назад

    Oldlord

    Хм...

    Бесплатно вывезли, бесплатно разместили в санатории, бесплатно кормят...



    А их спросили, они сами хотят в "санаторий" или их туда принудительно отправляют?

  • Таяна

    Таяна
    6 минут назад

    Надо было их в Китае оставить

  • старатель

    старатель
    4 минуты назад

    а надо было спросить ?

    или Вы к себе в квартиру и на свою кровать их уложите ?

    извините люксы не успели построить

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    а как карантин соблюдать??? а вдруг?? это же не перелом, рентген сделал и все ясно....

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