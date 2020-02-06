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сегодня, 11:25 0

Женщина выложила фото мужа, после которого у нее отпало желание убирать

Женщина выложила фото мужа, после которого у нее отпало желание убирать
Фото: facebook.com/groups/129087881339780/?ref=group_header

В Британии женщина не смогла сдержать смех после того, как увидела проломленный потолок и в дыре голову супруга. Британка сделала фото, которое тут же разлетелось по всем социальным сетям.

Эшли Поултер запомнит этот день на всю жизнь. В выходной день женщина решила провести генеральную уборку после нескольких дней непрерывного ремонта. Довольная проделанной работой, Эшли легла отдохнуть, как тут из соседней комнаты послышался треск. Когда женщина прибежала в комнату, она стала свидетелем интересной картины.

«Я потратила всё утро на то, чтобы убрать строительную пыль с лестницы. И стоило мне закончить... Через две минуты он проломил потолок, и да... можете представить, столько там снова пыли», – цитирует женщину Life.ru.

Фото мужа в потолке Эшли опубликовала на странице в Facebook, в которой люди делятся своими лайфхаками по уборке. Пользователи принялись шутить над фотографией и всей ситуацией.

«Вы смеялись? Или плакали? Отличное фото!», «О боже! Я сначала не посмотрела описание и была без очков, поэтому подумала, что это младенец свисает с потолка, ЛОЛ», «Когда муж решил помочь в уборке дома», – написали пользователи социальной сети.

Хозяйка успокоила всех, кто интересовался, как она отреагировала на то, что ей придётся снова наводить порядок. «У нас было так много проблем с этим ремонтом, так что не оставалось выбора, кроме как посмеяться и снова доставать пылесос. Я так рада, что эта фотка вас развеселила!» – оставила комментарий женщина.

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#жизнь #юмор

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