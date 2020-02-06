В аэропорту Хабаровска задержали 50-летнего амурчанина с наркотиками (видео)

Следователи Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. В вещах 50-летнего амурчанина, который был пассажиром самолета, следовавшего из Хабаровска в Ургалан, обнаружили наркотик.

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска задержали 50-летнего жителя Амурской области – он был одним из пассажиров авиарейса Хабаровск – Ургалан. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли сверток с веществом темного цвета.

Исследование показало, что изъятая масса является гашишным маслом, общим весом около 10 граммов.

Мужчина признался правоохранителям, что хранил наркотик для собственного потребления и не собирался сбывать наркотическое средство. Как сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.