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сегодня, 11:17 0

В Приморье вернули бабушке трехлетнюю девочку, жившую на ферме с животными

В Приморье вернули бабушке трехлетнюю девочку, жившую на ферме с животными
Фото: www.dv.kp.ru

В Приморском крае девочка, проживающая в подсобке фермы вместе с телятами и козлятами и изъятая органами опеки, вернулась домой к бабушке. Опекун ребенка – 70-летняя местная жительница, у которой есть дом в селе, но из-за большой загруженности на работе она вынуждена много времени проводить на ферме.

«Опекун предупреждена о недопустимости подобных фактов. Ситуация находится на контроле в администрации Уссурийского городского округа, где располагается территориальный орган опеки, и в министерстве образования Приморского края», – рассказала замминистра образования региона Наталья Василянская ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудники органов опеки вместе с полицейскими в ходе рейда обнаружили семью, проживающую в подсобном помещении фермы вместе с крупным рогатым скотом. Внутри подсобка не приспособлена для проживания человека, детские вещи были разбросаны в беспорядке по всей комнате. Опекун пояснила, что из-за большой загруженности на работе ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в доме на территории села.

В результате девочку изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Уссурийске. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю незамедлительно организована доследственная проверка. Ситуация находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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#дети #жизнь #закон

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