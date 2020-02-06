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Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай

Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай
Фото: pixabay.com

Российским авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

«По поручению правительства Минтранс 3 февраля сделал расчеты, направил в Минфин и правительство», – сказал Дитрих. Далее расчеты должен посмотреть Минфин и подать свои предложения, пояснил министр. Суммы возможных компенсаций он не озвучил.

Не называют конкретных потерь и эксперты. Окончательно подсчитать их можно будет только через два-три месяца, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, пояснил «РГ» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Помимо прямых авиарейсов, придется учитывать транзитных пассажиров. «Много китайцев летают через московские аэропорты в Европу и обратно», – заметил он.

Основные потери связаны со снижением пассажиропотока на авиатранспорте, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «ВШЭ» Михаил Блинкин. «Это очень серьезная, капитальная убыль. Потери могут быть вполне существенными», – заметил он. В конечном итоге эпидемия скажется на замедлении роста в транспортной отрасли, прежде всего в авиации. Ранее предполагалось, что в 2020 году авиационная отрасль покажет рост, говорит Гусаров. «С учетом потери китайского трафика, возможно, будет стагнация. Скорее всего, отрасль выйдет в плюс, но он будет существенно меньше, чем рассчитывали», – говорит Гусаров. Если же инфекция распространится по всему миру, не исключен серьезный обвал мировых объемов перевозки, добавил он.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а людям за помидоры?)))) с какой стати?? это бизнес.....

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