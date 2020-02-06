Воспитанникам детсада в Белогорске помогает развиваться сенсорная комната

Фото: пресс-служба областного правительства

В рамках госпрограммы снаружи и внутри обновили детский сад № 54 в Белогорске. В прошлом году территорию возле дошкольного учреждения сделали более комфортной для детей-инвалидов, а внутри для них же оснастили сенсорную комнату.

Сейчас в детский сад № 54 ходят 350 ребят. 5 из них – дети с ограниченными возможностями здоровья. У них различные заболевания: нарушения слуха и задержка психического и речевого развития. Все они теперь посещают специализированную сенсорную комнату. Занятия здесь проводятся в форме игры, а элементы стимуляции отдельных качеств и чувств чередуются с релаксацией.

В сенсорной комнате установлены световой и сенсорный столы, тактильная панель, пузырьковые колонны с рыбками, световой проектор, комод психолога, в котором находятся наборы для игр с водой, наборы для развития координации движения и другое оборудование. Здесь же есть реабилитационные и развивающие элементы (пазлы, конструкторы), которые необходимы для общего физического развития и бытовых навыков. На территории детского сада снаружи уложили тактильную плитку, установили козырёк и сделали пандус, чтобы инвалиды-колясочники могли с комфортом передвигаться. Пока таких воспитанников в белогорском детском саду нет. На все работы было потрачено 1,5 миллиона рублей.

В этом году в рамках госпрограммы «Доступная среда» обновят 6 образовательных учреждений Приамурья в сёлах Ивановка, Поярково, Варваровка, Сергеевка и городах Белогорск и Шимановск. Из них три – детские сады и три школы. На реализацию госпрограммы потратят 3,2 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Доступная среда» на модернизацию учреждений в городах Благовещенск, Белогорск, пгт Серышево и поселке Восточный (Октябрьский район) из бюджетов всех уровней было направлено 6,5 миллиона рублей. В областном центре под программу попали две организации: детский сад № 35 и детско-юношеская спортивная школа № 1. В детском саду приобрели современное интерактивное оборудование, технику для кабинета логопеда, специальные комплексы для игр, специальный инвентарь для спортивного зала. В спортивной школе куплен плавательный инвентарь, водные игрушки, ласты, аква-степы.

В детском саду № 7 пгт Серышево для особенных детей создали единственную в районе сенсорную комнату с инвентарем, необходимым для развития речи и моторики. В школе посёлка Восточный построили крыльцо с пандусом, уложили тактильную плитку, закупили необходимое оборудование, рассчитанное на учеников 1-9 классов с недостатками в физическом и психическом развитии, развивающие игры.

Необходимые условия для обучения детей и подростков с ОВЗ создаются в регионе с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие свыше 40 образовательных организаций, сообщает пресс-служба областного правительства.