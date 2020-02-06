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сегодня, 10:48 0

В Завитинском районе мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы организовать азартные игры

В Завитинском районе мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы организовать азартные игры
Фото: pixabay.com

В Завитинском районе двое мужчин обвиняются в совершении коррупционных преступлений. По версии следствия, один из них через другого передал полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы безнаказанно организовать и проводить азартные игры в Завитинске.

Бурейский межрайонный следственный отдел амурского следственного управления СКР завершил расследование двух уголовных дел. В даче взятки должностному лицу в значительном размере через посредника обвиняется 23-летний житель поселка Бурея, в посредничестве – 36-летний житель Завитинска.

Сотрудник органов внутренних дел заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. Передача взятки зафиксирована в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а посредник был задержан.

Уголовные дела с утвержденными прокурором Завитинского района обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#Завитинск #происшествия

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