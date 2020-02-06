Сбитый поездом амурчанин шел по железнодорожным путям в наушниках

Ранее сообщалось, что пострадавший был нетрезв. Теперь стало известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, при этом он находился в наушниках, поэтому звуковые сигналы не услышал.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать несчастья не удалось. Пострадавший со множественными травмами и ушибами был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.