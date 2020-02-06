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сегодня, 10:47 1

Сбитый поездом амурчанин шел по железнодорожным путям в наушниках

Сбитый поездом амурчанин шел по железнодорожным путям в наушниках
Фото: vssut.sledcom.ru/

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка по факту травмирования грузовым поездом 34-летнего жителя Амурской области. Инцидент произошел вечером 3 февраля на перегоне станции Ледяная – Усть-Пера. Оказалось, что мужчина шел в наушниках.

Ранее сообщалось, что пострадавший был нетрезв. Теперь стало известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, при этом он находился в наушниках, поэтому звуковые сигналы не услышал.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать несчастья не удалось. Пострадавший со множественными травмами и ушибами был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Очередной номинант на премию Дарвина.

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