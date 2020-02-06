Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 1

В Ухане выявлено 2 случая заражения коронавирусом новорожденных

В Ухане выявлено 2 случая заражения коронавирусом новорожденных
Фото: pixabay.com

Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в очаге распространения вспышки – городе Ухань. Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на детскую больницу города.

«Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым типом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку», – говорится в заявлении больницы.

Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Сообщается, что состояние обоих младенцев оценивается как стабильное. У матерей также подтверждено заражение новым типом коронавируса.

Просмотров всего: 957

#дети #коронавирус в Китае

распечатать


Общество

В Белогорске за систематическое непосещение детского сада ребенка могут лишить места

Общество 20

Туалет – ведро, холодный чай, нет ремней безопасности: что не понравилось эвакуированным из Уханя россиянам
Общество

В Приморье вернули бабушке трехлетнюю девочку, жившую на ферме с животными
Общество

Воспитанникам детсада в Белогорске помогает развиваться сенсорная комната
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вот зараза(((

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь