В Ухане выявлено 2 случая заражения коронавирусом новорожденных

«Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым типом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку», – говорится в заявлении больницы.

Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Сообщается, что состояние обоих младенцев оценивается как стабильное. У матерей также подтверждено заражение новым типом коронавируса.