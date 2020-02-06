В Ухане выявлено 2 случая заражения коронавирусом новорожденных
Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в очаге распространения вспышки – городе Ухань. Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на детскую больницу города.
«Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым типом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку», – говорится в заявлении больницы.
Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Сообщается, что состояние обоих младенцев оценивается как стабильное. У матерей также подтверждено заражение новым типом коронавируса.
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