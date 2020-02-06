Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне коронавируса

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Владимир Путин поручил отнимать лицензии у аптек, которые завышают цены на фоне распространения коронавируса. Президент пояснил, что аптечная сеть в России «в известной степени избыточна», а потому закрытие компаний, которые пытаются нажиться на ситуации, не приведет к нехватке препаратов.

О росте цен на медицинские маски и лекарства в некоторых аптеках сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом. «К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70–100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1 рубль 50 копеек»,— сказала она (цитата по «Прайму»).

«Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться, надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз»,— ответил президент. Об этом пишет «Коммерсант».

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Число погибших уже превысило 500, заразились более 27 тысяч. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

На Дальнем Востоке граница с Китаем закрыта, пассажирское сообщение приостановлено. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая. 5 февраля из Китая эвакуировали 128 российских граждан и 16 представителей СНГ. Они помещены в зону карантина в Тюменской области.

В ряде российских регионов зафиксирован рост цен на средства защиты: например, в Забайкальском крае стоимость масок выросла почти десятикратно, однако граждане даже в таких условиях за неделю раскупили трехгодичный объем.

В Амурской области из продажи исчезли овощи, ранее поставляемые Китаем. Поэтому цены на те, что привозят из других регионов, поднялись многократно.