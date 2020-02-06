Госдума РФ проконтролирует ситуацию с подорожанием овощей на Дальнем Востоке

«На территории ДФО возникает угроза дефицита овощей и фруктов, ранее импортируемых из Китая. В связи с распространением коронавируса приняты меры по закрытию пунктов пропуска приграничных субъектов ДФО, из-за чего приостановлены в том числе грузовые перевозки», – говорится в поручении Госдуме.

Запас овощей и фруктов исчерпан, что привело к значительному повышению цен. В некоторых районах Дальнего Востока помидоры подорожали более чем в два раза. Как подчеркнули авторы инициативы, «резкое увеличение стоимости овощей и фруктов, являющихся составной частью потребительской корзины, крайне недопустимо».

В конце января в Амурской области, как и в других субъектах ДФО, зафиксирован рост розничных цен на овощную продукцию. Значительный рост цен был отмечен на свежие огурцы, томаты, сладкий перец, морковь и капусту. Причиной этому послужило временное закрытие российской границы на Дальнем Востоке, и, как следствие, отсутствие поставок овощей из КНР. Одновременно с этим усугубило ситуацию снижение объемов произведенной продукции СК «Тепличный» из-за технологического перерыва в производстве. Новый урожай на «Тепличном» будет во второй половине февраля.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области ежедневно отслеживает цены на эту группу товаров.

Тем временем крупные амурские поставщики овощной продукции прорабатывают возможности доставки огурцов и помидоров из других регионов России. Уже достигнуты договоренности с поставщиками из Новосибирской области и Республики Татарстан. К концу недели в область поступят в ассортименте томаты, выращенные в Турции и Азербайджане, а в начале следующей в Приамурье привезут огурцы из теплиц Казани. С учетом отдаленности мест загрузки возрастают транспортные расходы, что, безусловно, отражается на цене продукции, предупреждает правительство Амурской области, отмечая, что запасы картофеля, моркови, свеклы, лука в регионе есть.

Кроме этого, в настоящее время прорабатывается вопрос с контрольными органами, Росгранстроем о возможных вариантах организации грузового сообщения с Китаем, в том числе по ввозу скоропортящейся овощной продукции.

Информацию по фактам необоснованного повышения розничных цен на товары принимают по телефонам горячей линии министерства экономического развития и внешних связей области: (4162) 22-44-10, 22-44-06.

Вопрос обеспеченности потребностей региона социально значимыми продуктами питания находится на особом контроле у губернатора Амурской области.