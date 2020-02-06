Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:02 1

В Благовещенске из горящего дома спасли четверых человек (видео)

В Благовещенске из горящего дома спасли четверых человек (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске пожарным удалось спасти четверых человек при возгорании жилого дома. Происшествие случилось в ночь на 6 февраля по адресу: улица Нагорная, 74. Огонь охватил двухэтажное строение с печным отоплением и гараж.

Видео пожара в редакцию Амур.инфо прислал очевидец. «Пожар буквально час был, все потушили. Всему виной курение: окурок оставили на крыльце и через пару минут загорелось», – сообщил он.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 01:02. На место выехали 15 человек и 5 единиц техники, подключился ПСО города. В результате огонь повредил второй этаж дома на площади 100 квадратных метров, гараж спасти не удалось. По информации амурского управления МЧС, из пожара спасены 4 человека, 2 эвакуированы. Причина и виновник возгорания устанавливаются.

Просмотров всего: 861

#пожары

распечатать


Общество

В Амурской области началась подготовка к пожароопасному сезону
Общество 2

Пенсионерка в поселке Широкий замерзает в бараке после пожара
Происшествия

В Свободном пожарные спасли магазин
Общество 2

В Приамурье появилась уникальная пожарная часть для защиты важного объекта (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Беда.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь