В Благовещенске из горящего дома спасли четверых человек (видео)

Фото: Скриншот видео

В Благовещенске пожарным удалось спасти четверых человек при возгорании жилого дома. Происшествие случилось в ночь на 6 февраля по адресу: улица Нагорная, 74. Огонь охватил двухэтажное строение с печным отоплением и гараж.

Видео пожара в редакцию Амур.инфо прислал очевидец. «Пожар буквально час был, все потушили. Всему виной курение: окурок оставили на крыльце и через пару минут загорелось», – сообщил он.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 01:02. На место выехали 15 человек и 5 единиц техники, подключился ПСО города. В результате огонь повредил второй этаж дома на площади 100 квадратных метров, гараж спасти не удалось. По информации амурского управления МЧС, из пожара спасены 4 человека, 2 эвакуированы. Причина и виновник возгорания устанавливаются.