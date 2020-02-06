В Амурской области затянули капремонт на более чем 200 объектах

В Амурской области Фонд капитального ремонта принимает меры в отношении подрядных организаций, затягивающих сроки работ. Только за 2019 год подрядчики получили претензии по 184 объектам.

За прошедший год специалисты Фонда капремонта выявили нарушение сроков выполнения контрактных обязательств при разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, а также при проведении ремонтных работ.

В 2019 году регоператор направил претензии подрядчикам на сумму более 19,4 миллиона рублей по 184 объектам. Кроме того, еще по 38 объектам капитального ремонта готовятся претензии.

Как пояснили специалисты Фонда, в ходе надзорных выездов кураторов на объекты были выявлены нарушения производства работ и отклонение от графиков проведения ремонта. Подрядным организациям выдали предписания об устранении выявленных дефектов в установленный срок.