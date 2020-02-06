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сегодня, 09:57 3

В Амурской области затянули капремонт на более чем 200 объектах

В Амурской области затянули капремонт на более чем 200 объектах
Фото: pixabay.com

В Амурской области Фонд капитального ремонта принимает меры в отношении подрядных организаций, затягивающих сроки работ. Только за 2019 год подрядчики получили претензии по 184 объектам.

За прошедший год специалисты Фонда капремонта выявили нарушение сроков выполнения контрактных обязательств при разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, а также при проведении ремонтных работ.

В 2019 году регоператор направил претензии подрядчикам на сумму более 19,4 миллиона рублей по 184 объектам. Кроме того, еще по 38 объектам капитального ремонта готовятся претензии.

Как пояснили специалисты Фонда, в ходе надзорных выездов кураторов на объекты были выявлены нарушения производства работ и отклонение от графиков проведения ремонта. Подрядным организациям выдали предписания об устранении выявленных дефектов в установленный срок.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    бездари и клоуны, только деньги собирать могут, а работать нет, точнее даже проконтролировать не могут.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Как это прекрасно.

    Через года 3 эта ситуация прекратится, потому как каждый-любой, кто хоть раз с нашим фондом сталкивался больше с ними никаких дел иметь не будет.

    И это даже не нашего города касается - это уже с других городов говорят.

    С нашим фондом никто работать не хочет и не будет.

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Конкретные цифры где? Где количество домов с затянутыми сроками? Сколько дали денег собственникам, чьи квартиры затопило? Какие меры приняты в отношении подрядчиков? Опять грамоту дали и заключили новый контракт? Очень надеюсь доживу до того момента, когда правосудие начнет работать на благо граждан, а не на благо "господ"

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