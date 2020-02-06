Налога для бабушек, продающих укроп, не будет: обзор прессы

Городу атомщиков Припяти исполнилось 50 лет; сербский актёр Милош Бикович рассказал, почему не любит русскую баню; Григорий Лепс снова перенес операцию на связках. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета». Здесь много интересных материалов, я заострю ваше внимание в первую очередь на небольшую заметку, посвященную 50-летию города атомщиков – Припяти. Рассказывается, что сегодня это город-призрак, местное колесо обозрения стало символом заброшенности, на стадионе вырос лес, деревья, окружающие АЭС, обрели рыжий цвет, часть зданий обрушилась. Идеальное место для съемки «Сталкера». Но «Сталкер» вышел раньше чернобыльской катастрофы как некое предвидение. Прочтите.

Не пропусти

Еще в газете есть интервью с сербским актёром Милошем Биковичем – тем самым, холопом из «Холопа». Говорит, что играл самого себя. Представляете? А по фильму он вообще-то поддонок. В конце, правда, вроде бы исправившийся, но как-то неубедительно. Еще вы узнаете, почему он не любит русскую баню: ему кажется странным, что мужики бьют друг друга ветками и при этом кричат: «Ай, хорошо!» Ну и вообще, он симпатичный парень. Не знаю, как всем читателям, но юным девочкам точно будет интересно прочесть интервью.

Также в номере

Что еще… Еще, конечно, страница «Культура». Здесь о планах главного Мумий Тролля страны Ильи Лагутенко (записывает два альбома сразу, готовится к дальневосточному рок-фестивалю, курирует масштабный проект «Музыка» московского музея современного искусства и прочее, прочее).

Здесь же и о новом фильме Романа Полански. Пишут, что феминистки напали на администрацию Венецианского фестиваля только за факт включения картины «Офицер и шпион» в конкурсную программу. Напоминаю, что гениальный кинорежиссер Полански до сих пор находится под уголовным преследованием в США за совращение малолетней.

Напишут же такое

Далее – «Амурская правда». Понятно, что в первую очередь вас заинтересует материал о дефиците свежих овощей. Пишут о драконовских ценах, о пустых прилавках, о нерентабельности завоза огурцов кружными путями, о строительстве второй очереди «Тепличного» и об ажиотаже, подогреваемом СМИ. Газета успокаивает: к 10 февраля из Казани поступит 19 тонн огурцов. Из Таджикистана и Турции придут помидоры. Все нормально будет с картошкой, свёклой и капустой. Узнаете, что ни один из тех, кто возмущается взлетевшими к заоблачным высотам ценами, не обращался к антимонопольщикам. Ну а на «нет», как известно, и суда нет.

Очень интересно

И о главном – о здоровье. «Амурская правда» сегодня рассказывает о проекте «Онкопатруль». За год работы медицинский десант из квалифицированных врачей и студентов-волонтеров на напичканном диагностической техникой КамАЗе обследовал более 10 тысяч селян в 4-х районах Приамурья. В конце февраля мобильный онкокабинет снова выйдет в дальний рейс. О подробностях этой деятельности вы узнаете со слов куратора проекта директора Амурского медицинского колледжа Евгения Пушкарева. Не пропустите.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», где вы прочтете о том, что Григорию Лепсу уже в третий раз сделали операцию на голосовых связках. Дай бог ему здоровья и лужености его голосовым связкам.

Еще газета в очередной раз успокаивает дачников, что налогами их не обложат. «Не надо пугать бабушек, продающих укроп и петрушку с огорода или молоко от своей коровы, – никакого патента им не понадобится», – заявил координатор партпроекта «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников. Ну, прочесть – прочтите, но имейте в уме, что по поводу повышения пенсионного возраста тоже все время успокаивали. Что еще… Еще о том, что стране страсть как нужен Госсовет и что в конституции других стран упоминается бог, почему бы и в нашей не прописать его.

Еще о том, что Ксения Собчак вот-вот появится на Первом канале в качестве ведущей очередного телетокшоу. Полку телепропагандистов прибавится. Еще о том, почему Бузова в восемь раз популярнее Пугачевой (на мой взгляд, потому, что в восемь раз моложе). Что еще? А еще сами возьмите газету в руки.