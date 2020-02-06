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сегодня, 09:27 0

В Благовещенске изъята крупная партия контрафактных сигарет (видео)

В Благовещенске изъята крупная партия контрафактных сигарет (видео)
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске сотрудники полиции и управления ФСБ изъяли крупную партию сигарет с поддельными федеральными марками. Около 50 тысяч пачек сигарет в Амурскую область привезли из другого региона России.

По информации оперативников УФСБ России по Амурской области, выявивших преступление, партия предназначалась для продажи на территории Приамурья. Приблизительная стоимость изъятых сигарет составила около 2,5 миллиона рублей.

По данному факту в МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ «Использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В совершении преступления подозревается проживающий в Благовещенске мужчина 1968 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности, а также происхождение контрафактной табачной продукции, сообщили в амурском управлении МВД России. Кадры предоставлены пресс-службой УФСБ России по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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