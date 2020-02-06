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сегодня, 09:21 0

В Приамурье расследуют случай вербовки детей в секту

В Приамурье расследуют случай вербовки детей в секту
Фото: pixabay.com

Привлечение детей к экстремистской деятельности расследуют в Амурской области. Среди группы несовершеннолетних пропагандировали культ запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ).

Амурское следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении двух деятелей местной ячейки «Свидетелей Иеговы», запрещенных на территории России. Их подозревают в вербовке подростков в ряды своей секты, пишет РИА SM-News. Согласно статье 282.2 УК РФ (часть 1.1.) вовлечение несовершеннолетнего лица в деятельность экстремистской организации грозит штрафом до 700 тысяч рублей или тюремным заключением до 8 лет.

Как сообщает издание, дело руководителей амурской региональной ячейки «Свидетели Иеговы» на днях дошло до суда. В 2018 году одного из них задержали в квартире, во время собрания секты. Второй пустился в бега, но был задержан в другом регионе страны минувшей зимой. Им вменяется незаконная организация религиозных собраний в Еврейской автономной области и Приамурье.

Согласно решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года управленческий центр «Свидетели Иеговы» и входящие в его структуру региональные отделения ликвидированы по всей России. Причинами стали неподчинение власти, отрицание государственности, неприятие иных вероисповеданий, отречение от семей и разрушение любых социальных связей вне секты.

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#дети #происшествия

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