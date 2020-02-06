По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ въехали 45 россиян и 2 китайца

В среду, 5 февраля, в областной центр Приамурья через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ вернулись 47 человек. 45 – это граждане России и еще двое – граждане КНР с видом на жительство в РФ.

По взаимным договоренностям с китайской стороной по отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 32 гражданина КНР.

По результатам двойного тепловизионного контроля, который проходили въехавшие в Приамурье, у одного россиянина предположительно зафиксированы признаки респираторного заболевания. Он был сразу госпитализирован для проведения необходимой диагностики.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что всем россиянам, вернувшимся из Китая, в ближайшее время предстоит двухнедельный домашний карантин. Работодатели в таком случае должны предоставить своим сотрудникам официальный больничный отпуск.





Что касается прибывших граждан КНР, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, они были изолированы на 14 дней в специально оборудованный медицинский пункт села Волково.





О решении открыть следующий транспортный коридор через пункты пропуска Благовещенск –Хэйхэ будет сообщено дополнительно после согласования с китайской стороной не менее, чем за 24 часа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.





Это уже четвертый временный транспортный коридор, организованный через пункты пропуска Благовещенск–Хэйхэ для возвращения наших граждан. С 28 января по нему в Россию прибыло почти 500 россиян.