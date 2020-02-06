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Выбор читателей за 5 февраля

Выбор читателей за 5 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 5 февраля.

Благовещенку возмутили помидоры по цене 999 рублей за килограмм (фото)

Благовещенцы возмущены резко подскочившими ценами на овощи. В редакцию Амур.инфо жительница областного центра присылала соответствующие фотографии. Судя по ним, килограмм помидоров в одной из торговых точек стоит 999 рублей, цена на перец поднялась до 500 рублей, на огурцы – до 750 рублей.

Художник из Амурской области выиграла в лотерею миллион

Анастасия Березуцкая из Амурской области выиграла один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Русского лото». Победительница решила на свой крупный выигрыш сделать подарок родителям.

Приехавших в Приамурье китайцев изолируют в амбулаторию села Волково

Для 14-дневной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Амурскую область, подготовили специальный пункт. Он развернут на базе амбулатории села Волково Благовещенского района. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

У благовещенской полиции официально появился новый руководитель

5 февраля врио начальника УМВД России по Амурской области Виктор Марченко представил личному составу МО МВД России «Благовещенский» нового руководителя – подполковника полиции Дмитрия Ященко. На этом посту он сменил Илью Колотушкина, который возглавлял межмуниципальный отдел с 2016 года.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Комментарии
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  • mm_Колян Ахметов

    mm_Колян Ахметов
    1 час назад

    Парни, теперь любую девку можно затащить в постель. Я не верил пока не попробовал, пару капель в кофе и уже через пару минут она сама ко мне полезла. Реально крутая штука что превратит любую девку в шлюху, опробовал неоднократно, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mens

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