Выбор читателей за 5 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 5 февраля.

Благовещенцы возмущены резко подскочившими ценами на овощи. В редакцию Амур.инфо жительница областного центра присылала соответствующие фотографии. Судя по ним, килограмм помидоров в одной из торговых точек стоит 999 рублей, цена на перец поднялась до 500 рублей, на огурцы – до 750 рублей.

Анастасия Березуцкая из Амурской области выиграла один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Русского лото». Победительница решила на свой крупный выигрыш сделать подарок родителям.

Для 14-дневной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Амурскую область, подготовили специальный пункт. Он развернут на базе амбулатории села Волково Благовещенского района. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

5 февраля врио начальника УМВД России по Амурской области Виктор Марченко представил личному составу МО МВД России «Благовещенский» нового руководителя – подполковника полиции Дмитрия Ященко. На этом посту он сменил Илью Колотушкина, который возглавлял межмуниципальный отдел с 2016 года.