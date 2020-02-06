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Амурская область вошла в число регионов, где больше всего снизилась просрочка по ипотеке

Амурская область вошла в число регионов, где больше всего снизилась просрочка по ипотеке
Фото: pixabay.com

Объем просрочки по ипотеке в России за 2019 год уменьшился, но почти незаметно – на 0,4 %, до 72,6 миллиарда рублей. Среди регионов с понизившимся показателем – Амурская область, где объем просроченной задолженности снизился на 22,7 %.

Жители 50 % регионов перестали вносить взносы по ипотечным кредитам в связи с чем в 2020 году ожидается, что банки начнут предпринимать активные действия по изъятию квартир у должников. В дальнейшем такая недвижимость будет продана по ценам ниже средней по рынку. Об этом сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» со ссылкой на отчетность финансового регулятора и собственных данных.

К 1 января 2020 года на банковских балансах находилось 72,6 миллиарда рублей просрочки по ипотеке. Год назад этот показатель равнялся 72,9 миллиарда рублей. По оценке агентства, в РФ сейчас около 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, по которым не поступают платежи. В этот показатель входят только квартиры, залогодержателем которых являются банки. В реальности количество квартир, с учетом продажи закладных, в 1,5 раза больше.

Как сообщает издание «Долг.рф», больше всего неплательщиков проживает в Крыму (прирост в три раза), Карачаево-Черкесии (1,9 раза), Костромской области (+ 30 %) и Брянской области (+27 %).

Причем просрочки начали появляться по молодым кредитам, которые были взяты один-два года назад. Ранее в просрочку уходили плательщики кредитов через три года их оформления.

Рост неплатежей сформировался на фоне массового спроса на жилищные кредиты. При этом люди покупали квартиры не для проживания, а для сдачи объектов недвижимости в аренду. В части ввиду низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором.

Как результат – судебные процессы длиной в несколько лет и продажа квартиры с торгов с дисконтом в 40 % от первоначальной оценочной стоимости.

Объем просроченной задолженности снизился только в 29 регионах страны, в том числе в Чукотском автономном округе (–33 %), Республике Карелия (–24,2 %), Амурской области (–22,7 %) и других.

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