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сегодня, 13:48 7

Экспорт сои из Приамурья в КНР остановился

Экспорт сои из Приамурья в КНР остановился
Фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавируса полностью остановила поставки в Китай фирменной амурской культуры – сои. Известно, что основными ее потребителями являются «Амурагроцентр», «Иркутский масложиркомбинат» и покупатели из Китая.

По словам генерального директора «Амурагроцентра» Александра Сарапкина, на финансовое положение предприятия ситуация с закрытием таможни пока не повлияла. «Мы считаем, что это временная остановка. Она совпала с китайскими праздниками. Хотя, если граница будет закрыта длительное время, это может быть чревато срывом обязательств по экспорту перед федеральным минсельхозом», – сказал он.

По словам Александра Сарапкина, закрытие границы пока никак не изменило и закупочную цену на сою. Что же касается соевого масла, то предприятие просто перенаправило экспорт в другие страны, и никакого затоваривания сейчас нет. После открытия границы все обязательства перед китайскими партнерами также будут выполнены

«АНК-холдинг» сою перерабатывает самостоятельно и на экспорт отправляет уже готовую продукцию – растительное масло. С Китаем сейчас торговля также приостановилась. Как сообщил «Амур.инфо» руководитель отдела маркетинга Максим Малышев, в феврале компания планировала отправить в КНР четыре партии товара, в марте – пять. Для холдинга, по его словам, закрытие границы создало трудности, но пока выручают альтернативные рынки сбыта: Корея, Вьетнам, внутренние поставки.

Экспортер рапса в Амурской области ООО «Казанское» из Серышевского района вынуждено также искать альтернативные рынки сбыта. На предприятии переживают, что в условиях закрытой границы придется продавать урожай дешевле, чем планировалось. Часть крупных производителей сои, таких как агрофирма «Партизан», уже продала свой урожай. Всего по итогам 2019 года урожай амурской сои составил 855 000 тонн.

По мнению экспертов, к настоящему времени в продаже может находиться не более 100 000 тонн. В основном это касается крестьянско-фермерских хозяйств, которые ожидают открытия границы, роста активности китайских покупателей и закупочной цены.

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#Китай #коронавирус в Китае #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    22 часа назад

    Амурагроцентр 20 тысяч тонн ВЫВЕЗТИ ХОЧЕТ? Думал они перерабатыватывают её...

  • Amurskiy

    Amurskiy
    22 часа назад

    Россия- сырьевая колония. Все заточено не продажу сырья. Условий для переработки нет.

  • Slon

    Slon
    21 час назад

    Фермер

    Амурагроцентр 20 тысяч тонн ВЫВЕЗТИ ХОЧЕТ? Думал они перерабатыватывают её...



    А что тут удивителього? Когда в 12 году экспорт сои в Китай пошел он первый на тему сел. Да и грех было не заняться когда все для этого есть. АНК тоже сидят на экспорте. Розовая мечта руководства этих контор экспорт под свой контроль подмять, а то не получается на закупочные цены влиять как раньше.

  • Slon

    Slon
    21 час назад

    Amurskiy

    Россия- сырьевая колония. Все заточено не продажу сырья. Условий для переработки нет.



    Народу на дв нет чтоб потребить переработанное.

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    соевый соус покупаем китайский

  • SSk

    SSk
    2 часа назад

    грузовая таможня с пятницы работать будет) уже фуры на погрузке стоят) граница для для фур открыта)

  • Б-29

    Б-29
    58 минут назад

    SSk

    грузовая таможня с пятницы работать будет) уже фуры на погрузке стоят) граница для для фур открыта)



    Да, служащие грузовой таможни ещё со среды снова перешли на сменный режим работы с 8 до 20 часов. 31 декабря их перевели на пятидневку с 8 до 17 часов. Успели только три дня поработать с 8 до 17 и то какая это работа когда фур нет, остаётся только с документами заниматься.

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