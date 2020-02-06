Экспорт сои из Приамурья в КНР остановился

По словам генерального директора «Амурагроцентра» Александра Сарапкина, на финансовое положение предприятия ситуация с закрытием таможни пока не повлияла. «Мы считаем, что это временная остановка. Она совпала с китайскими праздниками. Хотя, если граница будет закрыта длительное время, это может быть чревато срывом обязательств по экспорту перед федеральным минсельхозом», – сказал он.

По словам Александра Сарапкина, закрытие границы пока никак не изменило и закупочную цену на сою. Что же касается соевого масла, то предприятие просто перенаправило экспорт в другие страны, и никакого затоваривания сейчас нет. После открытия границы все обязательства перед китайскими партнерами также будут выполнены

«АНК-холдинг» сою перерабатывает самостоятельно и на экспорт отправляет уже готовую продукцию – растительное масло. С Китаем сейчас торговля также приостановилась. Как сообщил «Амур.инфо» руководитель отдела маркетинга Максим Малышев, в феврале компания планировала отправить в КНР четыре партии товара, в марте – пять. Для холдинга, по его словам, закрытие границы создало трудности, но пока выручают альтернативные рынки сбыта: Корея, Вьетнам, внутренние поставки.

Экспортер рапса в Амурской области ООО «Казанское» из Серышевского района вынуждено также искать альтернативные рынки сбыта. На предприятии переживают, что в условиях закрытой границы придется продавать урожай дешевле, чем планировалось. Часть крупных производителей сои, таких как агрофирма «Партизан», уже продала свой урожай. Всего по итогам 2019 года урожай амурской сои составил 855 000 тонн.

По мнению экспертов, к настоящему времени в продаже может находиться не более 100 000 тонн. В основном это касается крестьянско-фермерских хозяйств, которые ожидают открытия границы, роста активности китайских покупателей и закупочной цены.