Гороскоп 6 февраля: Козероги проявят себя, Весы будут в поисках

Восход Солнца: 07:57

Заход Солнца: 17:30

Солнце в Водолее.

Овен. В этот день возможны заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Здоровье оставляет желать лучшего, вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято в расчет. Но ничего критического в этом плане звезды Вам не пророчат.

Телец. Несмотря ни на что, сегодня Вы сможете ощущать себя на высоте во всех отношениях. Вероятны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Возможно, Вы вдруг почувствуете вкус к экстравагантным поступкам. Желательно сдержать неуемные траты. День неблагоприятен для покупок.

Близнецы. Сегодня возможно возрастание жизненных сил, что придаст Вам уверенность в своих силах. День принесет массу удовольствий, но старайтесь не изменять чувству меры. Ваши надежды и планы могут поддержать влиятельные лица и Высшие силы. Вам удастся избежать козней злых и жадных завистников благодаря проницательности и быстроте реакции.

Рак. День благоприятный для финансовых операций. Вам представится возможность значительно улучшить свое материальное положение. Но не все Раки будут способны использовать момент — скажутся ошибки и недоработки предыдущего месяца.

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Лев. Наступает период, благоприятный для поездок, командировок и встреч, в результате чего Львы смогут поправить свое материальное положение. Значительно возрастет личное обаяние и сексуальный потенциал. Подарите любимым людям всю доброту и нежность, на которую Вы способны. Широта взглядов, честность и прямота, сознательность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего влияния и авторитета в семье и на работе.

Дева. Благоприятный день для женщин-Дев. Их обаяние будет возрастать, что позволит завязать несколько новых деловых знакомств. Не исключено, что у них появится влиятельный покровитель. Для мужчин-Дев вероятны проблемы в личных делах. Им потребуется совет или помощь близких друзей. Несмотря на все перипетии и сложности на пути, постарайтесь сохранять покой. В целом ожидается успешный день, который, вероятно, запомнится решением различных деловых проблем.

Весы. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. День любви, новых знакомств. Благоприятный день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Решительные действия и помощь партнеров положительно отразятся на повышении материального положения. За что бы Вы ни взялись, в будущем Весов ожидает успех.

Скорпион. Удачный день для мужчин-Скорпионов, работающих в сфере бизнеса. Вероятны осуществление давних замыслов, выгодная сделка или неожиданное приятное известие. Возможно, сегодня Вам сделают заманчивое предложение, которое положительно скажется на вашем финансовом положении.

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Стрелец. День благоприятен для творчества. Творческое отношение к любому делу позволит отвлечься от рутины каждодневных забот и компенсирует неприятные личные переживания. Если в течение этой недели Вы сумели уберечь себя от глупостей, то сегодня возможно чувство удовлетворения и уверенности в своих силах. Многих Стрельцов порадуют успехи детей.

Козерог. Благоприятный день. Женщины-Козероги должны быть внимательны в выборе партнеров — не исключено, что Вы встретите человека, с которым свяжете всю свою жизнь. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на мировоззрение, жизненные принципы или перспективные планы мужчин-Козерогов. Появится возможность изменить сферу деятельности, проявить способности, таланты для осуществления задуманного.

Водолей. Благоприятный день для физических нагрузок и активного отдыха. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Женщинам-Водолеям любовь к путешествиям и отсутствие привычки сидеть дома создадут проблемы в отношениях с партнером. Звезды предупреждают о неудаче в любовных делах. Мужчинам-Водолеям следует воздержаться от легкомысленного отношения к своему здоровью и пустых обещаний.

Рыбы. Все задуманное может продолжать осуществляться, но подспудно Вы начнете ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и тем, как идут дела. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь реально оценить ситуацию и взвесить все «за» и «против».

Астролог: Вальдемар Небоходцев