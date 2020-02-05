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5февраля
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сегодня, 21:02 0

Госдума приняла законопроект об общероссийской минуте молчания

Госдума приняла законопроект об общероссийской минуте молчания
Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит всероссийскую минуту молчания. В настоящее время минута молчания объявляется на телеканалах и в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Проект закона придаст этой акции официальный федеральный статус.

Законопроектом предлагается установить ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны 22 июня в 12:15 по Москве. Акция будет проходить ежегодно одновременно во всех регионах страны.

«Общероссийская минута молчания объединит всех жителей России, в каждом регионе. 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени прозвучало обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на СССР. Именно в это время будет проводиться всероссийская акция. В этот день жизнь каждого жителя нашей страны резко изменилась. И все современные поколения обязаны хранить и оберегать историческую память, и не допускать искажений фактов трагических событий тех времен», – прокомментировала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Кроме этого, законопроект закрепляет повышение публичности информации о проведении подобных мероприятий и подвигах воинов, погибших при защите Отечества. Установлен единый порядок организации дней воинской славы и мероприятий в честь памятных дат России. Также проектом закона предусмотрены публикации в интернете списков погибших, выявленных в ходе поисковых работ. Инициатива позволит упростить доступ к результатам поисковых исследований.

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#закон #память #российская власть

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