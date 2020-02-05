В январе амурчане более 33 тысяч раз искали коронавирус с помощью «Яндекс»
Больше всего в России новостями про коронавирус интересуются в регионах, граничащих с Китаем. В лидерах по запросам со словом «коронавирус» в поисковой системе «Яндекс» – Амурская область.
Портал Kaluga-poisk.ru подготовил рейтинг российских регионов, где чаще всего интересуются коронавирусом. Список составлен на основе статистики пользовательских запросов, предоставленной Яндексом.
В качестве показателя рейтинга используется индекс соответствия – affinity index. Индекс обозначает долю региона в показах по заданному слову относительно всех показов результатов поиска в этом регионе.
В Забайкальском крае запросы, содержащие слово «коронавирус», вводились 55 599 раз за месяц, индекс соответствия составил 159 %. В Амурской области вирусом интересовались 33 052 раза – индекс соответствия 149 %. На третьем месте с гораздо менее активным интересом – Республика Тыва: 8 462 запроса, индекс соответствия составил 139 %.
Топ регионов по запросу «коронавирус» в январе:
- Забайкальский край – 55 599 запросов, 159 %;
- Амурская область – 33 052 запроса, 149 %;
- Республика Тыва – 8 462 запроса, 139 %;
- Приморский край – 187 060 запросов, 138 %;
- Республика Бурятия – 34 084 запроса, 136 %;
- Хабаровский край – 60 140 запросов, 133 %;
- Сахалинская область – 18 869 запросов, 133 %;
- Тюменская область – 92 461 запрос, 129 %;
- Воронежская область – 141 820 запросов, 128 %;
- Магаданская область – 5 016 запросов, 127 %;
- Иркутская область – 120 473 запроса, 125 %.
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