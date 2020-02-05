В январе амурчане более 33 тысяч раз искали коронавирус с помощью «Яндекс»

Больше всего в России новостями про коронавирус интересуются в регионах, граничащих с Китаем. В лидерах по запросам со словом «коронавирус» в поисковой системе «Яндекс» – Амурская область.

Портал Kaluga-poisk.ru подготовил рейтинг российских регионов, где чаще всего интересуются коронавирусом. Список составлен на основе статистики пользовательских запросов, предоставленной Яндексом.

В качестве показателя рейтинга используется индекс соответствия – affinity index. Индекс обозначает долю региона в показах по заданному слову относительно всех показов результатов поиска в этом регионе.

В Забайкальском крае запросы, содержащие слово «коронавирус», вводились 55 599 раз за месяц, индекс соответствия составил 159 %. В Амурской области вирусом интересовались 33 052 раза – индекс соответствия 149 %. На третьем месте с гораздо менее активным интересом – Республика Тыва: 8 462 запроса, индекс соответствия составил 139 %.

Топ регионов по запросу «коронавирус» в январе: