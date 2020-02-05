Депутат Госдумы требует разобраться со скачком цен на овощи в Амурской области

«На территории Дальневосточного федерального округа возникает угроза дефицита овощей и фруктов, ранее импортируемых из КНР. В связи с распространением коронавируса предприняты меры по закрытию пунктов пропуска приграничных субъектов ДФО, из-за чего приостановлены, в том числе, и грузовые перевозки. Запасы ранее завезенной овощной продукции начали истощаться, в результате в Благовещенске Амурской области продажа свежих помидоров и перца осуществляется с объявлением "не более 1 килограмма в руки" и по цене, превышающей в два и более раза цены, действовавшие до указанного ограничения», – говорится в поручении Государственной думы, подписанном Кузьминым. Копия документа имеется в распоряжении редакции Амур.инфо.

Как отмечает парламентарий, подобная ситуация наблюдается в Хабаровском и Приморском краях, где также действует ограничение работы пунктов пропуска на границе с Китаем.

«Резкое увеличение цены овощей и фруктов, являющихся составной частью потребительской корзины, тем более в зимний период, крайне недопустимо», – уверен депутат.

Он предлагает комитету Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, запросить в Федеральной антимонопольной службе РФ результаты мониторинга цен на овощи и фрукты в приграничных субъектах и информацию о мерах, принимаемых по их соблюдению. Депутат Госдумы Андрей Кузьмин намерен довести полученные сведения до коллег по законодательному органу власти.