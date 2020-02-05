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сегодня, 20:06 11

Депутат Госдумы требует разобраться со скачком цен на овощи в Амурской области

Депутат Госдумы требует разобраться со скачком цен на овощи в Амурской области

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин намерен разобраться с ростом цен на овощи в Приамурье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на закрытие границы с Китаем рынок отреагировал резким ростом цен.

«На территории Дальневосточного федерального округа возникает угроза дефицита овощей и фруктов, ранее импортируемых из КНР. В связи с распространением коронавируса предприняты меры по закрытию пунктов пропуска приграничных субъектов ДФО, из-за чего приостановлены, в том числе, и грузовые перевозки. Запасы ранее завезенной овощной продукции начали истощаться, в результате в Благовещенске Амурской области продажа свежих помидоров и перца осуществляется с объявлением "не более 1 килограмма в руки" и по цене, превышающей в два и более раза цены, действовавшие до указанного ограничения», – говорится в поручении Государственной думы, подписанном Кузьминым. Копия документа имеется в распоряжении редакции Амур.инфо.

Как отмечает парламентарий, подобная ситуация наблюдается в Хабаровском и Приморском краях, где также действует ограничение работы пунктов пропуска на границе с Китаем.

«Резкое увеличение цены овощей и фруктов, являющихся составной частью потребительской корзины, тем более в зимний период, крайне недопустимо», – уверен депутат.

Он предлагает комитету Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, запросить в Федеральной антимонопольной службе РФ результаты мониторинга цен на овощи и фрукты в приграничных субъектах и информацию о мерах, принимаемых по их соблюдению. Депутат Госдумы Андрей Кузьмин намерен довести полученные сведения до коллег по законодательному органу власти.

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#закон #коронавирус в Китае #российская власть #торговля #цены

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    28 минут назад

    нужная инициатива депутата от ЛДПР

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Какой хороший де_путат есть в ГД!

    Прямо не нарадуюсь!

    А что он ещё умеет?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    23 минуты назад

    Дукланужная инициатива депутата от ЛДПР


    А сто толку с его ору из Москвы?Пусть приезжает и разбирается.Хозяева магазинов отбрешутся,если не пошлют,ибо капитализм,а лдпр совсем не против капитализма.

  • Дукла

    Дукла
    18 минут назад

    губернатор на месте не может разобраться с ценами-спасибо что из Москвы заметили

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    13 минут назад

    Дуклагубернатор на месте не может разобраться с ценами-спасибо что из Москвы заметили


    А ты забавный,многоникий:)))Заметить много таланта не надо.А как вы заставите капиталиста снизить цену?Прикажете?Весь уровень такой:"аяяй":)))Пусть выступит за сокращение зряплат и льго т депам,сэкономленные деньги-в поддержку сельского хозяйства .А пока навариваются только спекулянты,названные "бизнесменами"

  • Дукла

    Дукла
    11 минут назад

    есть закон предельного повышения стоимости товаров в месяц-этих барыг которые повышают цены надо нещадно штрафовать и отбирать бизнес

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    750р за огурец(98% воды), ну это только депутатам ГД доступно. Покажите мне идиота в Благовещенске, который это купил...Проигнорировать!,пусть гниют, пока не сбросят до 75..и у меня в баночках хрустящие закатаны...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Дукла

    есть закон предельного повышения стоимости товаров в месяц-этих барыг которые повышают цены надо нещадно штрафовать и отбирать бизнес



    И кто тебе не позволяет штрафовать барыг? О_О



    спасибо что из Москвы заметили



    Ну да, спустя неделю.

    Наверняка деп почтой России пользуется. )

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 минуты назад

    Дуклаесть закон предельного повышения стоимости товаров в месяц-этих барыг которые повышают цены надо нещадно штрафовать и отбирать бизнес


    Отнять и поделить:)))Шедеврально!Это лидер ваш так предложил или ты сам сочинил?Я в общем то вообще за то,чтобы все было под госконтролем,но ни ваши,ни ер на это идти не захотят.Да и твоя "мера воздействия" к хорошему не приведет.

  • Дукла

    Дукла
    3 минуты назад

    право штрафовать имеется только у ГОСУДАРСТВА

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 минута назад

    Дуклаправо штрафовать имеется только у ГОСУДАРСТВА


    Давай досвиданья,фекла.

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