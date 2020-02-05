В Приморском крае молодым специалистам помогут оплатить ипотеку

В борьбе с кадровым голодом в медицине Приморья решили помогать молодым специалистам с оплатой ипотеки. В настоящее время молодые врачи получают компенсацию только за аренду жилья. В ближайшие пару месяцев они смогут тратить эти деньги и на погашение ипотеки.

«Такие поправки в законодательство отправим на рассмотрение краевого парламента. Эту инициативу уже поддержали молодые врачи поликлиники № 6 Владивостока, где я сегодня побывал», – сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем инстаграм-аккаунте.

Как отметил Кожемяко, именно с этой поликлиники можно брать пример: «Только за прошлый год в нее пришли работать 27 молодых специалистов, в том числе из других регионов России. Довольны остаются пациенты. Говорят, теперь визит в поликлинику проходит гораздо комфортнее, быстро и без очередей. Все это благодаря переходу медучреждения на стандарты "Бережливой поликлиники". Скоро на этот стандарт перейдут все поликлиники края».