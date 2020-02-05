Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:35 0

В Приморском крае молодым специалистам помогут оплатить ипотеку

В Приморском крае молодым специалистам помогут оплатить ипотеку
Фото: pixabay.com

В борьбе с кадровым голодом в медицине Приморья решили помогать молодым специалистам с оплатой ипотеки. В настоящее время молодые врачи получают компенсацию только за аренду жилья. В ближайшие пару месяцев они смогут тратить эти деньги и на погашение ипотеки.

«Такие поправки в законодательство отправим на рассмотрение краевого парламента. Эту инициативу уже поддержали молодые врачи поликлиники № 6 Владивостока, где я сегодня побывал», – сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем инстаграм-аккаунте.

Как отметил Кожемяко, именно с этой поликлиники можно брать пример: «Только за прошлый год в нее пришли работать 27 молодых специалистов, в том числе из других регионов России. Довольны остаются пациенты. Говорят, теперь визит в поликлинику проходит гораздо комфортнее, быстро и без очередей. Все это благодаря переходу медучреждения на стандарты "Бережливой поликлиники". Скоро на этот стандарт перейдут все поликлиники края».

Просмотров всего: 120

#Дальний Восток

распечатать


Происшествия 3

В Приморье трехлетняя девочка жила в загоне с козой и теленком
Общество 12

Снайперы ДВОКУ научились выводить из строя современные танки и другую бронетехнику
Происшествия 2

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Власть 2

Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь