Благовещенские полицейские узнали, «благодаря» кому пропадали деньги у горожанки

В полицию Благовещенска обратилась горожанка. Женщина, работающая в одном из торговых центров, рассказала, что у нее несколько раз пропадали деньги из сумочки. Полицейские нашли того, кто может быть причастен к краже.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась жительница областного центра 1986 года рождения. Она сообщила о хищении 10 тысяч рублей. Полицейские установили, что факт хищения денег не был единственным. Женщина работает в одном из торговых центров. После окончания рабочего дня она дважды замечала, что из ее сумки пропадают деньги. В общей сложности у потерпевшей было похищено 45 тысяч рублей.

Выяснилось, что к кражам может быть причастна ее коллега – девушка 1992 года рождения. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. «Часть денежных средств изъята и впоследствии будет возвращена законной владелице», – сообщили в амурском управлении МВД.

По факту кражи денег следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.