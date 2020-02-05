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Дольщикам «НЭП», «Горизонт» и «Городок» напомнили куда и когда обращаться за господдержкой

Дольщикам «НЭП», «Горизонт» и «Городок» напомнили куда и когда обращаться за господдержкой
Фото: архив Амур.инфо

В правительстве Амурской области продолжается работа с пострадавшими дольщиками ООО «НЭП», ООО «Горизонт» и ООО «СК «Городок». Для помощи им принято два механизма оказания мер поддержки.

В первом случае речь идет о господдержке, когда пострадавший получает единовременную денежную выплату в размере суммы, которая была фактически выплачена по договору долевого участия. Средства выделяются в рамках подпрограммы «Реализация мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены». По состоянию на 3 февраля 2020 такую компенсацию получил 381 человек.

Еще одна мера поддержки предусматривает передачу дольщику в собственность жилого помещения инвестором, получившим земельный участок для строительства многоквартирного дома в аренду без торгов. По этому механизму сформирован реестр пострадавших из 46 человек.

В настоящее время заинтересованные органы исполнительной власти Амурской области совместно с застройщиком-инвестором ведут работу по реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой комплекс «Современник» в селе Чигири Благовещенского района». Проект был одобрен распоряжением губернатора Амурской области.

Также в декабре 2019 года были внесены корректировки в региональные нормативные правовые акты для продления сроков приема заявлений и необходимых документов на получение компенсационных выплат от пострадавших дольщиков до 1 марта 2020 года. Заявления принимаются от тех, кто имеет на руках соответствующее судебное решение; тех, кто не уложился в ране установленные сроки. Также это было сделано для того, чтобы расширить круг возможных участников программы.

В областном правительстве отмечают, что, несмотря на действующие механизмы поддержки, не все дольщики ООО «НЭП», ООО «Горизонт» и ООО «СК «Городок» обратились в Арбитражный суд области с заявлением включить их требования в реестр требований кредиторов застройщиков-банкротов, а также в контролирующий орган за получением мер поддержки.

Власти напоминают, что для получения денежной компенсации, выплаченной по договору участия в долевом строительстве, необходимо до 1 марта текущего года обратиться в управление социальной защиты населения по городу Благовещенску и Благовещенскому району, по адресу: улица Северная, 186, телефон: 8 (4162) 225-800.

Для получения меры поддержки в форме предоставления жилых помещений, построенных в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, необходимо обратиться до 1 ноября 2020 в министерство строительства и архитектуры Амурской области по адресу: улица Шевченко, 24, кабинеты 227 и 226, телефон: 22-34-66, 22-39-04.

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#областная власть #строительство #финансы

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