В Благовещенске машины, перевозящие нечистоты, сливают их на землю на Тайване (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители района Тайвань в Благовещенске. Люди пожаловались на действия водителей машин, перевозящих жидкие бытовые отходы. Происходит слив этих ЖБО прямо на землю.

О данной проблеме известно не первый год. В 2017 году агентство писало, что общественники амурского отделения ОНФ намерены добиться от властей Благовещенска переноса станции слива ЖБО, расположенной на Тайване, за пределы жилой зоны. От соседства со станцией страдают жильцы ближайших домов, в частности, дома № 66 на улице Строителей.

«Круглосуточный сброс содержимого выгребных ям и септиков в сливную чашу происходит почти под самыми окнами горожан. Этот непрерывный процесс сопровождается ревом ассенизаторских машин, распространением неприятных запахов и разливом на землю нечистот», – рассказывали в ОНФ.

Как видно по сообщениям благовещенцев, ситуация не изменилась.

«С 6 утра и до 23:00 машины стоят и сливают [нечистоты]. С утра рядом с прилежащей территорией просто каток. Сливают в грунт. Рядом и супермаркет, и кабинет педиатра. Вообще [все равно]. Запах неимоверный», – гласит одно из сообщений, поступивших в редакцию. При этом отправитель задается вопросом, почему жители этого района должны ходить по замерзшим отходам и дышать испарениями от нечистот.

Один из местных жителей рассказал по телефону, что машины, привозящие ЖБО на станцию слива, не могут опорожнить свои бочки полностью и остатки сливают на землю. «Они сливают, сколько есть возможность, потом выезжают с огороженной территории, встают возле забора так, чтобы бочка под наклоном была, открывают кран и сливают остатки прямо на грунт», – сказал мужчина.

Горожанин добавил, что обращался с этой проблемой в администрацию Благовещенска.

«Мы рекомендуем жителям района в случае выявления таких фактов проводить фото- или видеофиксацию. То есть зафиксировать нарушение с указанием даты и времени. Эти материалы – направлять к нам в администрацию для последующего направления материалов в природоохранную прокуратуру. И уже надзорные органы примут решение», – прокомментировали агентству в пресс-службе мэрии.

Что касается переноса станции слива ЖБО, то в администрации говорят, что работа в этом направлении ведется, но она займет длительное время.