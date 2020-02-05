В Приморье трехлетняя девочка жила в загоне с козой и теленком

В Приморском крае сотрудники органов опеки вместе с полицейскими обнаружили трехлетнюю девочку, которая жила в подсобном помещении вместе с животными. Малышку забрали у опекуна – ее бабушки. Началась доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК по Приморскому краю, СМИ сообщили о семье, в которой трехлетний ребенок жил в подсобном помещении фермы вместе с животными. Отмечается, что помещение не было приспособлено для проживания человека, тем более ребенка, и не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

По данным журналистов, опекун, которая оказалась бабушкой девочки, заявила, что ей удобнее жить вместе с внучкой в этом помещении на ферме, а не в доме, который находился в селе. «Девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Уссурийске. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю незамедлительно организована доследственная проверка», – сообщает ведомство.

Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка. Также Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех принятых решениях и мероприятиях по восстановлению прав девочки и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает «Комсомольская правда. Владивосток», в помещении, где периодически жил ребенок, был загон с телятами и козлятами, мешки с кормом, а также медикаменты для животных – опасные средства хранились в открытом доступе. Проверяющих смутило не только наличие животных, которые родились буквально несколько дней назад, но и отсутствие ремонта – нависшие провода, неокрашенный пол, отвалившаяся со стен штукатурка.

Опекуном трехлетней девочки является ее 70-летняя бабушка. Как удалось выяснить «Комсомолке», женщина – глава фермерского хозяйства. В селе у семьи есть свой дом, но из-за большой загруженности на работе родственница вынуждена брать ребенка с собой, при этом нередко оставаться с ночевкой в комнате, больше похожей на хлев.

«Органы системы профилактики регулярно проводят мероприятия по проверке опекаемых детей. Рейд в эту семью был не первым. С бабушкой уже проводились беседы о запрете ночевок на ферме, ведь в селе у них есть свой дом, который отвечает всем требованиям. Понятно, что женщине тяжело каждый день ходить на далекие расстояния, но закон есть закон», – прокомментировала «Комсомолке» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

По словам специалиста, в целом бабушка хорошо ухаживает за ребенком, девочка опрятно одета и накормлена. Но вот условия пребывания на ферме оставляют желать лучшего. Сейчас малышка находится в местном социально-реабилитационном центре. Бабушка прикладывает все усилия, чтобы срочно исправить ситуацию и вернуть опеку над внучкой.