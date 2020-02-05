Амурчане превратили сельский Дом культуры в русскую избу (фото)

Фото: пресс-служба областного правительства

Музейная комната предметов крестьянского быта находится в Доме культуры села Садовое. Ее создание инициировала местная жительница Наталья Жулич в 2018 году. За 5 лет обычное помещение стало практически копией старинной русской избы.

Обустраивать оригинальный музей помогала Наталья Жулич – мебель и предметы быта прошлых времён она принесла из дома. Так в музее появились кровать, несколько прялок, стол и буфет. Пополнять фонд помогли и сельские жители. Неравнодушные амурчане приносили предметы из личного архива: деньги, открытки, ёлочные игрушки и значки. Здесь насчитывается около тысячи экспонатов. Некоторым из них, например, одной из икон – более ста лет. Есть и предметы времён СССР.

В музейной комнате предметов крестьянского быта проводят не обычные экскурсии, а интерактивные. Посетителям экскурсии во время рассказа о жизни крестьян дают возможность поставить ухватом чугунный горшок в декоративную русскую печь, которую построили для антуража. Кроме того, для участников экскурсии заваривают чай в настоящем самоваре и угощают маслом, сделанным здесь же, в действующей маслобойке, которая тоже хранится в музее. Самые смелые соглашаются пронести коромысло на плечах с вёдрами воды. Чтобы экскурсия стала интереснее, для её участников проводят мастер-классы, например, по изготовлению народной куклы или росписи по камню.

На территории Приамурья находится государственный Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского в Благовещенске, в состав которого входят филиал «Албазинский краеведческий музей» в селе Албазино и структурные подразделения – Музейно-выставочный комплекс «Дом Саяпина», «Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова» в Благовещенске. Кроме того, на территории субъекта работают 17 муниципальных музеев: 7 из них расположены в городах области, 10 – на территориях сельских поселений. Из 18 музеев – 15 музеев историко-краеведческие и 3 тематические: «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» в селе Тамбовка, «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района» в селе Черняево, «Музей истории БАМа» - в городе Тында. Все амурские музеи осуществляют образовательно-просветительскую деятельность, а также ведут работу по патриотическому воспитанию.

Музеи Приамурья сотрудничают между собой, обмениваясь передвижными выставками. Такая система позволяет приобщить амурчан из самых отдалённых уголков региона к культуре.

Приамурье входит в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своём отчёте за год губернатор Амурской области Василий Орлов. Это связано в том числе и с развитием музеев в области, сообщает пресс-служба областного правительства.