Диана Арбенина уходит со сцены

14 февраля группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной даст грандиозный концерт, который затмит все предыдущие. Он станет самым главным за весь год.

«Этот концерт будет, мягко скажем, не проходной, а если сказать конкретно – то, пожалуй, покруче, чем "Олимпийский" в 2018-м, когда мы отмечали 25-летие группы. Мне нравятся все идеи, которые я решила воплотить, но не нравится смета. Смета – просто сойти с ума! Но ни от чего, ни от одной детали не могу отказаться. Начиная с того, что сцена у меня будет посередине – я давно хотела сыграть на 360 градусов», – сообщила Диана Арбенина.

А потом певица уйдет со сцены. Арбенина не будет выступать ни в одном летнем фестивале и не будет давать концерты.

«Да, такого я никогда себе не позволяла. Я не участвую ни в одном фестивале, пропускаю их все. Точнее, возможно, приму предложение одного фестиваля, но это будет не в России. 1-2 июня отыграю в "Поколении Маугли" у Хабенского и уеду писать книгу… Да и публику не стоит собой пресыщать», – объяснила певица.