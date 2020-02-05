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сегодня, 17:38 1

Диана Арбенина уходит со сцены

Диана Арбенина уходит со сцены
Фото: instagram.com/thenightsnipers/?hl=ru

Солистка группы «Ночные снайперы» рассказала в интервью «Комсомольской правде», что временно уходит со сцены. 14 февраля артистка даст масштабный концерт, после которого практически исчезнет из шоу-бизнеса.

14 февраля группа «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной даст грандиозный концерт, который затмит все предыдущие. Он станет самым главным за весь год.

«Этот концерт будет, мягко скажем, не проходной, а если сказать конкретно – то, пожалуй, покруче, чем "Олимпийский" в 2018-м, когда мы отмечали 25-летие группы. Мне нравятся все идеи, которые я решила воплотить, но не нравится смета. Смета – просто сойти с ума! Но ни от чего, ни от одной детали не могу отказаться. Начиная с того, что сцена у меня будет посередине – я давно хотела сыграть на 360 градусов», – сообщила Диана Арбенина.

А потом певица уйдет со сцены. Арбенина не будет выступать ни в одном летнем фестивале и не будет давать концерты.

«Да, такого я никогда себе не позволяла. Я не участвую ни в одном фестивале, пропускаю их все. Точнее, возможно, приму предложение одного фестиваля, но это будет не в России. 1-2 июня отыграю в "Поколении Маугли" у Хабенского и уеду писать книгу… Да и публику не стоит собой пресыщать», – объяснила певица.

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#музыка #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Прощальный тур и через год вернётся.

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