Экс-начальник тыла амурской полиции Михаил Робканов проведет под стражей еще два месяца

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Благовещенский городской суд оставил под стражей бывшего начальника тыла амурской полиции Михаила Робканова. С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился следователь.

Ходатайство было рассмотрено во вторник, 4 февраля. Суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца – до 6 апреля 2020 года. Основанием для такого решения послужило то, что Робканов может скрыться от следствия и суда, влиять на свидетелей и уничтожить доказательства, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Михаила Робканова обвиняют по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-начальника тыла регионального УМВД сотрудники управления УФСБ по Амурской области задержали в Чите. Его подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области. Это выявила проверка из МВД России.