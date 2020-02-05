В Амурском областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей

В субботу, 8 февраля, в Амурском областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Чтобы попасть на бесплатный прием к онкологу, необходимо предварительно записаться и не забыть взять документы – паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

День открытых дверей посвящен Всемирному дню борьбы против рака. В Амурском областном онкологическом диспансере прием проведут с 8 до 14 часов. Предварительная запись по телефону +7-914-556-66-11.

Как сообщают в областном онкодиспансере, в рамках дня открытых дверей планируется прием врачей-онкологов – онколога, маммолога и гинеколога. Местом проведения станет поликлиника онкологического диспансера по адресу: улица Октябрьская, 110.

Люди старше 40 лет могут сдать кровь на онкомаркеры: женщины – на СА 15-3 и СА -125, мужчины – на ПСА. Предварительная запись для этого не требуется, главное требование: кровь нужно сдавать натощак. Анализы принимают на первом этаже поликлиники в кабинете № 13.

Женщины старше 40 лет могут пройти маммографию. Такое исследование проводится раз в два года или по назначению врача-маммолога. Предварительная запись на прием не требуется, место проведения – рентгенологический кабинет стационара онкодиспансера.

«Обращаем внимание, что день открытых дверей проводится с целью выявления фоновой патологии и новых случаев злокачественных опухолей видимых локализаций. Пациентов с установленным диагнозом злокачественного новообразования, состоящим на учете в ГАУЗ АО АООД, и пациентам, прошедшим осмотр у онколога или маммолога в течение года, просим запланировать визит к врачу согласно срокам наблюдения», – говорят врачи.

В день приема нужно иметь при себе действующий полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС и имеющиеся предварительные обследования.